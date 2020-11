Mundo Índia supera 9 milhões de casos de Covid-19

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Coronavírus já matou 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo Foto: Reprodução Coronavírus já matou 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, a Índia superou os 9 milhões de casos de Covid-19, a Rússia passou de 2 milhões de infectados, e o México agora tem mais de 50 mil mortes causadas pela doença, aponta levantamento da Universidade Johns Hopkins.

As marcas simbólicas foram atingidas nesta sexta-feira (20) em meio a novos recordes de casos e óbitos consecutivos no planeta. Ao todo, a Johns Hopkins contabiliza 56,9 milhões de casos confirmados e 1,3 milhão de mortes no mundo.

A universidade tem um painel em tempo real que monitora o avanço da pandemia no planeta e é abastecido com dados oficiais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo