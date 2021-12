A indiana Harnaaz Kaur Sandhu, de 21 anos, foi a vencedora do concurso Miss Universo 2021. Com 1,76 metro de altura, ela é modelo e faz mestrado em administração pública.

A Miss Paraguai, Nadia Ferreira, ficou em segundo lugar, e a Miss África do Sul, Lalela Mswane, em terceiro. A 70ª edição do evento foi realizada na noite de domingo (13) em Eilat, em Israel. A disputa do maior concurso de beleza mundial começou com 80 concorrentes.

A Miss Brasil 2021, a cearense Teresa Santos, que representou o Brasil na disputa, não se classificou entre as 16 semifinalistas do Miss Universo. Ela é natural de Fortaleza.