Brasil Indicação ao Oscar: Fernanda Torres repete o feito da mãe, 26 anos depois

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

As duas Fernandas já receberam o Globo de Ouro. (Foto: The New York Times)

Ao ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por “Ainda Estou Aqui”, a brasileira Fernanda Torres repetiu nessa quinta-feira (23), aos 59 anos, o feito da mãe e colega de profissão, Fernanda Montenegro, que disputou a estatueta em 1999, pelo longa-metragem “Central do Brasil”, após ganhar o Globo de Ouro – prêmio concedido à filha semanas atrás.

Ambos os filmes têm como diretor Walter Salles. E Fernanda Montenegro, 95 anos, faz uma participação especial no trecho final de “Ainda Estou Aqui”, como a versão idosa da protagonista.

Fernanda concorre com Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emília Pérez”), Mikey Madison (“Anora”) e Demi Moore (“A Substância”). A cerimônia de entrega do Oscar está marcada para o dia 2 março no Dolby Theater, em Los Angeles (Estados Unidos).

Trata-se do mais importante prêmio do cinema mundial, e o anúncio dos indicados, originalmente programado para 17 de janeiro, foi adiado duas vezes devido aos incêndios florestais em Los Angeles, cidade da qual Hollywood é um dos distritos.

Somente pode votar no Oscar quem faz parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que tem cerca de 9.500 membros ativos ligados à indústria do segmento.

Exceto pela categoria de Melhor Filme, todas as outras são indicadas por quem atua nelas – atores indicam atores, roteiristas indicam diretores e assim por diante. Mas, a partir de agora, todos os membros podem votar em todas as categorias.

O Brasil tem seis atores que fazem parte da Academia: Alice Braga, Rodrigo Santoro, Selton Mello, Sonia Braga, e Wagner Moura e a própria Fernanda Montenegro. Indicados se tornam automaticamente membros da Academia – logo, “Fernandinha” também fará parte do grupo, que conta hoje com um total de 53 brasileiros de diversas áreas.

“Ainda Estou Aqui” é a terceira parceria de Fernanda com Walter Salles, com quem já tinha feito “Terra Estrangeira” (1995) e “O Primeiro Dia” (1998). No cinema, a atriz brilhou ainda em “Inocência” (1983), “A Marvada Carne” (1985), “O Que é Isso Companheiro?” (1997), “Casa de Areia” (2005) e “Lina Bo Bardi – A Marvelous Entanglement”(2019), dentre outras produções.

Na televisão, Fernanda Torres fez dezenas de novelas e séries, com destaque para “Os Normais” (2001) e “Tapas & Beijos” (2011), nos quais mostrou seu talento para o humos, além de trabalhos mais dramáticos, como “Selva de Pedra” (remake, de 1986), “Filhos da Pátria” (2017) e “Fim” (2023).

Atriz desde os 13 anos, Fernanda seguiu os passos da mãe, Fernanda Montenegro, e do pai, o ator e diretor Fernando Torres, que morreu em 2008. Ela é casada com o diretor de cinema e televisão Andrucha Waddington. Os dois estão juntos desde 1997 e são pais de Joaquim, de 24 anos, e Antônio, de 16. (Com informações da agência O Globo)

