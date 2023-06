Economia Indicado para a presidência do Banrisul, Fernando Lemos será sabatinado em comissão da Assembleia Legislativa na segunfa-feira

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Advogado já comandou o banco estatal gaúcho em 2003-2010 e presidiu o Tribunal de Justiça Militar.

Em reunião nesta quinta-feira (16), a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa agendou para as 10h da próxima segunda-feira (19) a sabatina do advogado Fernando Lemos, indicado pelo governador Eduardo Leite para presidir o Banrisul. O procedimento está previsto no rito de aprovação para o comando do banco estatal gaúcho.

Lemos já exerceu o cargo entre 2003 e 2010, período em que o Rio Grande o Sul teve o seu Poder Executivo chefiado por Germano Rigotto e, depois, Yeda Crusius. Se confirmado à frente da empresa, ele ocupará vaga aberta pela saída do economista Claudio Coutinho.

Ao anunciar o nome do advogado, em abril, Leite salientou que a troca “manterá a recente trajetória de melhoria na prestação de serviços e o avanço nas estratégias de ampliação da presença e aproximação ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em sintonia o objetivo de acelerar o apoio à atividade produtiva por meio de financiamentos”.

Fernando Lemos se formou em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) em 1986. Presidiu a extinta Caixa Econômica Estadual em 1990-1991 e atuou na direção do Banrisul entre 1996 e 1999, antes de chegar ao comando da estatal. Seu cargo mais recente é o de desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS).

Balanço

Durante o primeiro trimestre deste ano, o Banrisul obteve lucro líquido de R$ 213 milhões, montante quase 30% superior ao do mesmo período em 2022. Cerca de 83% do total das operações foram realizadas pelos clientes por meio de canais digitais, incluindo transferências por meio do sistema pix.

“O resultado reflete principalmente o crescimento na margem financeira, o incremento na carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias”, elencou a direção do banco ao divulgar o desempenho.

A carteira de crédito do Banrisul registrou em março um volume de R$ 50,1 bilhões, com crescimento de 18,2% no acumulado de 12 meses. Foram destaques os segmentos de agronegócio, crédito comercial para pessoa física, comércio exterior e financiamento imobiliário.

O crédito comercial pessoa física alcançou R$ 25,7 bilhões no fim de março, dos quais 78,1% são operações de crédito consignado. Já as operações de crédito comercial pessoa jurídica totalizaram R$ 8,8 bilhões no final do primeiro trimestre, dos quais 78,2% são operações de capital de giro e, dessas, 50,4% contavam com a garantia de fundos garantidores.

Em março de 2023, a carteira de crédito rural atingiu R$ 8,5 bilhões, crescimento de 69% em 12 meses. Em relação ao Plano Safra 2022/2023, 88,3% do total dos recursos disponibilizados, de R$ 7 bilhões, já foram contratados até o final de março de 2023. Segundo o banco, o resultado demonstra que o agronegócio é uma das prioridades do Banrisul.

No final de março, o Banrisul contava com uma base de 1,3 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa. No primeiro trimestre deste ano, foram realizadas 24,6 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 2,4 bilhões – respectivamente, 12,4% e 18,8% superiores ao mesmo período de 2022. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 149,8 milhões no primeiro trimestre de 2023.

A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, contava com 132,7 mil estabelecimentos credenciados ativos no final do primeiro trimestre. No período, foram realizadas 120,5 milhões de transações. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 11 bilhões, aumento de 12,8% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro líquido da Banrisul Pagamentos no período foi de R$ 101,7 milhões, crescimento de 19,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

(Marcello Campos)

