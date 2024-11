Política Indiciamento do presidente do partido de Bolsonaro Valdemar Costa Neto frustra o entorno do ex-presidente

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Assim como Bolsonaro, Valdemar foi indiciado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O indiciamento do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, no relatório final da investigação que apura uma trama golpista para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, frustrou a cúpula do e o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está impedido de se comunicar com o dirigente partidário desde fevereiro deste ano. As informações são do blog da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Assim como Bolsonaro, Valdemar foi indiciado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, no relatório finalizado nessa quinta-feira (21) pela Polícia Federal.

No início deste mês, a cúpula do PL já dava como certo o indiciamento de Bolsonaro, mas ainda tinha esperança de que Valdemar fosse poupado no relatório.

A expectativa era a de que, se o presidente do PL escapasse de qualquer responsabilização ou envolvimento direto na trama golpista, isso poderia abrir caminho para Valdemar convencer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a voltar atrás na proibição de manter contato com Bolsonaro.

Valdemar entrou na mira dos investigadores porque a Polícia Federal viu elementos de que a estrutura do partido foi usada para ajudar na confecção da minuta golpista que implementaria um golpe contra Lula – e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já informou haver indícios da participação de Valdemar no “sistema delituoso que se apura”.

Ele chegou a ser preso na ocasião por porte ilegal de arma de fogo e foi solto três dias depois. Mas está desde então impedido de entrar em contato com Bolsonaro, que mantém um escritório na sede nacional do PL em Brasília, assim como o dirigente.

Conforme informou a equipe do blog da jornalista Malu Gaspar em junho, as restrições judiciais levaram os dois a adotarem uma escala de trabalho alternada para evitar que estejam no mesmo ambiente.

As salas de Valdemar e de Bolsonaro ficam no mesmo andar de um centro empresarial no centro de Brasília, mas possuem entradas diferentes. É como se fossem duas propriedades diferentes no mesmo andar, sem nenhum tipo de comunicação entre os dois ambientes.

Valdemar chegou a acionar o ex-presidente Michel Temer para intermediar uma reunião com Moraes, mas o encontro nunca aconteceu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/indiciamento-do-presidente-do-partido-de-bolsonaro-valdemar-costa-neto-frustra-o-entorno-do-ex-presidente/

Indiciamento do presidente do partido de Bolsonaro Valdemar Costa Neto frustra o entorno do ex-presidente

2024-11-21