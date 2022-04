Mundo Indignação contra Rússia aumenta após massacre e União Europeia pode banir importações de petróleo e carvão

As acusações de crime de guerra contra a Rússia aumentaram após a divulgação pelo governo ucraniano de imagens de cadáveres abandonados em subúrbios de Kiev, sobretudo em Bucha, a 37 quilômetros da capital, no domingo (3), em um indício de massacres cometidos por forças russas.

Em um comunicado no qual condena as supostas execuções de civis, a União Europeia (UE) disse que prepara com urgências novas sanções para punir Moscou. Os EUA também prometeram novas punições contra Moscou.

Em nome do bloco de 27 países, Josep Borrell, o principal diplomata da UE, responsabilizou “as autoridades russas por essas atrocidades, cometidas enquanto detinham o controle efetivo da área”. A nota diz que “a UE continuará a apoiar firmemente a Ucrânia e avançará, com urgência, no desenvolvimento de novas sanções contra a Rússia”.

Imagens de satélite

Imagens de satélite tiradas há semanas na cidade de Bucha, na Ucrânia, mostram corpos supostamente de civis nas ruas, de acordo com uma empresa privada dos Estados Unidos, a Maxar Technologies. As imagens contradizem as alegações do governo russo de que as forças ucranianas causaram as mortes ou que a cena foi armada.

A Maxar Technologies forneceu à agência Reuters nove fotos aéreas, tiradas em Bucha em 18, 19 e 31 de março. Pelo menos quatro delas parecem mostrar corpos em uma das estradas da cidade, a rua Yablonska. A cidade esteve ocupada por forças russas até 30 de março. As imagens não revelam como essas pessoas foram mortas.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a disposição dos cadáveres foi encenada após a saída das forças russas, na semana passada, e que são uma versão “falsa” dos eventos, divulgadas nas mídias sociais por países ocidentais e pela Ucrânia.

O jornal New York Times, que recebeu um conjunto separado de imagens de Bucha, analisou as fotos em uma reportagem publicada na segunda-feira (4), comparando as fotos aéreas com vídeos feitos posteriormente nas ruas que mostravam as mesmas cenas e confirmando a localização dos corpos. Sua análise confirma a precisão das imagens de satélite.

“Imagens de satélite Maxar de alta resolução coletadas em Bucha, Ucrânia (Noroeste de Kiev) confirmam e corroboram vídeos e fotos recentes publicados em redes sociais, que revelam corpos nas ruas e abandonados ao ar livre por semanas”, disse a empresa em um e-mail à Reuters, nessa terça-feira (5).

As autoridades ucranianas acusaram as forças russas de realizar um “massacre” em Bucha e dizem que 300 moradores foram mortos durante a ocupação há um mês. Destas, segundo o vice-prefeito de Bucha, Taras Shapravskyi, 50 teriam sido executadas extrajudicialmente.

