Porto Alegre Indústria de Santa Catarina realiza doação de açaí às crianças em abrigos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Ação ocorrida no dia 14 de maio faz parte da Caravana da Alegria, do Guri de Uruguaiana Foto: Maiara Rauber/Divulgação Ação ocorrida no dia 14 de maio faz parte da Caravana da Alegria, do Guri de Uruguaiana (Foto: Maiara Rauber/Divulgação) Foto: Maiara Rauber/Divulgação

O fabricante catarinense Açaí Mineirinho realizou uma distribuição de açaí para as crianças abrigadas no Sesc Protásio Alves, Grêmio Náutico União e Clube Caixeiros Viajantes, em Porto Alegre. A ação ocorrida no dia 14 de maio faz parte da Caravana da Alegria, do Guri de Uruguaiana, levando humor e alegria a algumas cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

No Sesc Protásio Alves foram distribuídos potes de açaí com guaraná de 120g e coberturas de composto lácteo da linha kids com os palhaços Patati e Patatá para 40 crianças.

Além dos produtos para o público infantil, 15 caixas de cinco litros de açaí cada foram oferecidas aos cerca de 180 adultos abrigados no local. Ao longo de todo o dia 14, foram doados quase 200 litros de açaí nos três abrigos anteriormente citados, alimentando mais de 500 pessoas, sendo 120 crianças.

O Açaí Mineirinho também contribuiu com um caminhão de água potável e, desde 12, distribuiu 3 mil litros de água na Região Metropolitana de Porto Alegre. Na sede da indústria, em São José (SC), há um ponto de coleta de donativos para os atingidos pelas enchentes no estado gaúcho.

“Nós temos o nosso Centro de Distribuição no RS localizado no bairro Anchieta, estamos com todo o estoque comprometido e embaixo d´água. Mas, sabemos que este é um momento de extrema dificuldade para as famílias que perderam tudo. Esperamos ajudar neste momento de calamidade levando um produto gostoso e um pouco de energia”, explica o diretor comercial do Açaí Mineirinho, Raphael Pereira.

O Açaí Mineirinho atende todo o Rio Grande do Sul e afirma que os pontos de distribuição de alimentos em funcionamento não ficarão desabastecidos. “Já estamos com outra solução em funcionamento e distribuindo desde -feira o Açaí Mineirinho para os nossos distribuidores no Rio Grande do Sul”, garante Raphael.

Produtor de açaí natural e premium desde 2017, o Açaí Mineirinho tem insumo de origem certificado oriundo do estado do Pará.

Criada pelos sócios Phelipe Pereira, Raphael Pereira e Janaína Franco, a fábrica localizada em São José, na Grande Florianópolis, tem capacidade produtiva de 20 toneladas de açaí por dia. A indústria conta com aproximadamente 1500 metros quadrados e distribui para toda a região sul do Brasil. O portfólio conta com quatro categorias de produtos: Açaí Mineirinho Premium, Cremes Tropicais do Brasil, Frozen Grego e Gelato Premium.

