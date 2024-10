Notícias Indústria e atacado do Rio Grande do Sul registram o maior volume de vendas do ano

No setor industrial, o valor registrado em agosto representa um aumento de 3% em relação ao mês anterior. (Foto: Alina Souza/Palácio Piratini)

O boletim econômico da Secretaria da Fazenda apontou continuidade da retomada da atividade produtiva no Rio Grande do Sul após os impactos das enchentes de abril e maio. Em agosto, de acordo com os documentos fiscais analisados, a indústria e o atacado gaúcho alcançaram o maior volume financeiro de vendas do ano, somando R$ 51 bilhões e R$ 21,2 bilhões, respectivamente.

No setor industrial, o valor registrado em agosto representa um aumento de 3% em relação ao mês anterior. Comparado ao período das enchentes, em maio, o crescimento foi de 35%. Entre os segmentos com melhor desempenho, destaca-se a indústria de biodiesel, que apresentou um crescimento de 10,3% nas vendas nos últimos 12 meses (setembro de 2023 a agosto de 2024, comparado ao mesmo período anterior). Os investimentos em bens de capital – máquinas e equipamentos utilizados para substituição ou ampliação da produção – aumentaram 237,5% no mesmo período.

Ainda na indústria, o setor de eletroeletrônicos registrou uma expansão de 9,5% nas vendas acumuladas nos últimos 12 meses, superando o desempenho médio da atividade industrial no período. As compras de insumos do segmento atingiram R$ 7,6 bilhões, um aumento de 7,2% em comparação aos 12 meses anteriores. O crescimento mais significativo foi observado nas vendas para outros estados, que aumentaram 8,3% em relação a julho, gerando R$ 670 milhões a mais em comercializações.

No setor de veículos, houve expansão de 6,3% nas vendas acumuladas ao longo dos últimos 12 meses, somando R$ 32,71 bilhões em negócios no período. O maior crescimento foi registrado nas operações para outros estados brasileiros, cujo volume de vendas alcançou R$ 1,5 bilhão – o que corresponde a 78% da produção. As exportações também se destacaram com R$ 409 milhões comercializados em agosto, o maior volume financeiro alcançado nos últimos 12 meses.

Recuo no varejo

O varejo, embora tenha apresentado um recuo das vendas em relação a julho, registrou um crescimento de 8,2% nas vendas acumuladas dos últimos 12 meses. A atividade do setor também apresentou aumento nas aquisições de mercadorias, com uma taxa de crescimento de 8,4% no mesmo período. A expansão das aquisições pode sinalizar um otimismo dos lojistas no desempenho futuro das vendas.

Pior momento

Na semana do dia 10 ao 17 de maio, a indústria gaúcha registrou o ponto mais crítico de queda nas vendas em decorrência das enchentes que atingiram o Estado naquele mês.

As transações comerciais do setor caíram 87% em comparação com a mesma semana do mês anterior, de acordo com estudo da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual do RS.

No acumulado de maio, a queda observada foi de 23,23% ante abril. Em comparação com maio de 2023, a queda é de 27,3%. No mesmo período, a quantidade de municípios afetados pelas enchentes passou de 435 para 461.

