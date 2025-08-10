Domingo, 10 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Apesar da leve queda em relação a maio, o resultado trimestral apresentou crescimento de 6,4%

Foto: Reprodução
(Foto: Reprodução)

A indústria gaúcha movimentou R$ 46,9 bilhões em vendas em junho, o segundo melhor desempenho mensal deste ano. Apesar da leve queda em relação a maio, o resultado trimestral – considerando as comercializações de abril, maio e junho frente aos três meses anteriores – apresentou crescimento de 6,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, a expansão das vendas foi de 5%. No primeiro semestre, o setor já soma R$ 272,8 bilhões em transações.

Os dados estão publicados no último Boletim Setorial, elaborado pelo governo do Estado, por meio da Sefaz (Secretaria da Fazenda). O levantamento divulgado mensalmente usa como base documentos fiscais de pagamento do ICMS.

O objetivo do boletim é subsidiar o setor produtivo na tomada de decisão para investimentos e fomentar a economia gaúcha. Os números da última edição ainda não refletem os possíveis impactos das tarifas de exportação impostas pelo governo dos Estados Unidos, anunciadas em julho.

A indústria de biodiesel, mesmo com leve recuo nas vendas em junho, segue com taxa de crescimento de 23,2% nos últimos 12 meses – período em que comercializou mais de R$ 10 bilhões para o mercado interno e externo. Nesse intervalo, 62% das vendas do setor foram destinadas a outros Estados brasileiros, enquanto o mercado gaúcho foi responsável pela aquisição de 35% dos bens. As exportações responderam por 2,6% das transações, índice que se mantém estável nos últimos três anos.

Máquinas e equipamentos e metalurgia em recuperação

O setor de máquinas e equipamentos segue em ritmo de recuperação das vendas após um período de retração. Em junho, o volume financeiro de transações alcançou R$ 5,3 bilhões – o melhor desempenho mensal de 2024. No comparativo trimestral, houve alta de 31% no período de abril a junho frente aos três meses anteriores.

Na mesma tendência de recuperação, o setor de metalurgia registrou R$ 1,5 bilhão em vendas em junho – o segundo melhor desempenho mensal no ano. No acumulado dos últimos 12 meses, houve crescimento de 1,6% nas comercializações. Já na comparação com o último trimestre, o avanço foi de 3,9%.

Varejo e atacado acumulam alta nos últimos 12 meses

O varejo gaúcho atingiu R$ 20,1 bilhões em vendas em junho, o que representa queda de 6,4% em relação ao mês anterior. Apesar da retração mensal, os últimos 12 meses ainda acumulam alta de 6% nas comercializações. O atacado também assinalou recuo no mês, somando R$ 17,9 bilhões em vendas. Ainda assim, no acumulado de 12 meses, o setor mantém elevação de 5,4%.

