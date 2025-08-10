Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Exército israelense deve iniciar planos de atacar últimos redutos do grupo na Cidade de Gaza. Na foto, Benjamin Netanyahu Foto: Reprodução Exército israelense deve iniciar planos de atacar últimos redutos do grupo na Cidade de Gaza Foto: Reprodução

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (10) que Israel não tem escolha a não ser “terminar o trabalho” e derrotar o Hamas, dada a recusa do grupo palestino em deixar as armas.

Netanyahu também declarou em entrevista coletiva que seus novos planos de ofensiva em Gaza visam atacar dois redutos remanescentes do Hamas. Na sexta-feira (8), o Gabinete de Segurança de Israel aprovou o plano de Netanyahu para ocupar a Cidade de Gaza.

A medida surge após o fracasso nas negociações de cessar-fogo com o Hamas. No último final de semana, o grupo palestino divulgou vídeos de reféns fracos e desnutridos, gerando protestos e reações das famílias israelenses.

O Hamas descreveu a decisão de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza como um “crime de guerra”, acrescentando que o governo israelense “não se importa com o destino de seus reféns”.

