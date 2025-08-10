Domingo, 10 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Exército israelense deve iniciar planos de atacar últimos redutos do grupo na Cidade de Gaza. Na foto, Benjamin Netanyahu

Foto: Reprodução
Exército israelense deve iniciar planos de atacar últimos redutos do grupo na Cidade de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (10) que Israel não tem escolha a não ser “terminar o trabalho” e derrotar o Hamas, dada a recusa do grupo palestino em deixar as armas.

Netanyahu também declarou em entrevista coletiva que seus novos planos de ofensiva em Gaza visam atacar dois redutos remanescentes do Hamas. Na sexta-feira (8), o Gabinete de Segurança de Israel aprovou o plano de Netanyahu para ocupar a Cidade de Gaza.

A medida surge após o fracasso nas negociações de cessar-fogo com o Hamas. No último final de semana, o grupo palestino divulgou vídeos de reféns fracos e desnutridos, gerando protestos e reações das famílias israelenses.

O Hamas descreveu a decisão de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza como um “crime de guerra”, acrescentando que o governo israelense “não se importa com o destino de seus reféns”.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025
Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais
https://www.osul.com.br/primeiro-ministro-de-israel-promete-terminar-o-trabalho-contra-o-hamas/ Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas 2025-08-10
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre
Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025
Mundo Presidente da Ucrânia agradece à Europa enquanto busca lugar à mesa com os Estados Unidos e a Rússia
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.560 vagas de emprego
Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasil Metade das demissões em 2024 no Brasil foi causada por questões comportamentais
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Brasil Dia dos Pais: saiba qual a origem da data comemorada no Brasil neste domingo
Mundo Rússia constrói fábrica de drones e se afasta de ajuda do Irã
Pode te interessar

Mundo Presidente da Ucrânia agradece à Europa enquanto busca lugar à mesa com os Estados Unidos e a Rússia

Mundo Rússia constrói fábrica de drones e se afasta de ajuda do Irã

Mundo Presidente dos Estados Unidos estuda classificar a maconha como uma droga menos perigosa

Mundo Presidente da Rússia e Lula conversam por telefone sobre guerra na Ucrânia e Brics