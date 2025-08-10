Domingo, 10 de agosto de 2025

Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Na publicação, o congressista (foto) afirmou que o pai virou preso político em um País onde a censura é “expressamente vedada” pela Constituição

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em vídeo em homenagem ao Dia dos Pais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou as restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Na publicação, o congressista afirmou que o pai virou preso político em um País onde a censura é “expressamente vedada” pela Constituição.

“Pai, neste ano você não vai poder ver este vídeo. Você está censurado em um país onde a censura é expressamente vedada na nossa constituição. Você virou um preso político, mas você nos ensinou a ter fé, a ter força, a ter lealdade. Nenhuma foto eu vou poder botar com você hoje”, disse Flávio no vídeo enquanto segurava um quadro com a imagem de Bolsonaro.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde a última segunda-feira (4). Entre as restrições impostas, estão a proibição do uso de celulares e de registros em vídeo durante a permanência de visitas no local.

Neste domingo (10), Bolsonaro deve receber visitas autorizadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para comemorar a data. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro encomendou um bolo com fotos do ex-presidente ao lado dos filhos para a confraternização.

Além dos familiares que moram com ele — Michelle Bolsonaro, a filha e uma enteada — os filhos políticos, que estão liberados de pedir autorização prévia para visitar o pai, Bolsonaro deve receber o sogro e a sogra, 3 crianças — dois sobrinhos e uma neta —, duas noras e um cunhado, que é irmão de criação de Michelle. As visitas podem se estender até as 18h, seguindo as condições já determinadas pelo STF.

Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas
Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre
