Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

O rastreamento da Covid só funciona dentro da Polo Films, pois o alcance da rede de antenas é limitado. Foto: Divulgação O rastreamento da Covid só funciona dentro da Polo Films, pois o alcance da rede de antenas é limitado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Desenvolvido internamente por seus próprios funcionários, a Polo Films está utilizando um sistema que tem se revelado bastante eficiente para proteger a saúde dos colaboradores e evitar a contaminação por coronavírus. Desde meados de 2020, foi instalado em todos os crachás para acesso à empresa, um microdispositivo que funciona por bluetooth informando a proximidade entre os mesmos para as antenas instaladas na fábrica. Assim, facilitando o rastreamento de contatos próximos.

“Este sistema trouxe uma agilidade e precisão incríveis quando é necessário fazer o rastreamento e o cruzamento dos contatos. Desta forma, o Comitê de Gestão de Crise consegue rapidamente tomar decisões, como o afastamento de alguém a fim de evitar o contágio,” explica o CEO da Polo Films, Antônio Jou Inchausti.

O sistema – chamado de Sistema de Rastreamento de Microdispositivo Individual ou Sirmi – tem ajudado a manter a fábrica em operação contínua sem risco de parada que poderia gerar problemas de abastecimento de embalagens de alimentos e de higiene, dada a alta demanda por esses materiais nos últimos dois anos.

O rastreamento da Covid-19 só funciona dentro da Polo Films, pois o alcance da rede de antenas é limitado. Com o uso do Sirmi, não houve registro de contaminação por coronavírus dentro da fábrica. A Polo – com quase 400 colaboradores distribuídos pela unidade fabril em Montenegro e escritório em São Paulo – já solicitou a patente desse sistema e pretende comercializá-lo no futuro.

Com atuação há quatro décadas, a Polo Films produz insumos para embalagens plásticas, como as de massas, salgadinhos, sabonetes e biscoitos. Em 2021, a produção chegou a 60 mil toneladas de Filmes de Polipropileno Biorientado (BOPP) destinados tanto para o mercado interno quanto para o externo. Os principais clientes estão na indústria de alimentos, higiene, limpeza, beleza e bebidas.

