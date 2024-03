Política Infiltrado no PSOL pode ter inventado informações sobre Marielle, diz Polícia Federal

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ronnie Lessa afirmou que o miliciano Laerte Silva de Lima se filiou ao PSOL para monitorar os passos de Marielle Franco. Foto: Arquivo/Guilherme Cunha/Alerj Ronnie Lessa afirmou que o miliciano Laerte Silva de Lima se filiou ao PSOL para monitorar os passos de Marielle Franco. (Foto: Arquivo/Guilherme Cunha/Alerj) Foto: Arquivo/Guilherme Cunha/Alerj

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sua delação, Ronnie Lessa afirmou que o miliciano Laerte Silva de Lima, que se filiou ao PSOL em 2016 para monitorar os passos da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, a mando de Domingos e Chiquinho Brazão, pode ter “enfeitado o pavão” e levado os irmãos a dimensionarem mal as ações políticas da parlamentar.

“Nesse momento, ponderou-se a possibilidade de que este poderia ter sobrevalorizado ou, até mesmo, inventado informações para prestar contas de sua atuação como infiltrado”, diz o relatório da Polícia Federal (PF).

Durante o depoimento à PF, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Lessa afirmou os irmãos Brazão infiltraram Laerte e sua mulher, Erileide Barbosa da Rocha, no PSOL para vigiar a vereadora.

Considerados “braços armados” da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste, os paramilitares receberam a missão de monitorar os passos da psolista e levantar informações que pudessem ajudar no crime.

Segundo Lessa, Laerte tinha vínculo direto com o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido) e o conselheiro do Tribunal de Contas Domingos Brazão (MDB). Lessa, no entanto, não explicou o que Laerte e Erileide ganhariam com o monitoramento da vereadora.O cadastro de filiação dos dois aconteceu no mesmo dia em que Lessa começou a fazer buscas na internet pelo nome de Marcelo Freixo, na época, uma das figuras mais atuantes do PSOL.

Em 2019, Lessa admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio (MPRJ) ter pesquisado na internet informações sobre o então deputado federal.

Lessa diz, em sua defesa, que costuma ser um leitor assíduo de reportagens e que presta atenção nas informações. “Eu não só leio, eu navego”, argumentou. Segundo o militar reformado, ao ler uma notícia sobre Freixo, então candidato, decidiu fazer buscas na internet sobre ele e sua filha, mas apenas por curiosidade.

O relatório indica que a criação dessa animosidade explicaria, por exemplo, a reação fora do comum que Chiquinho teve contra um assessor de Marielle depois que a vereadora se opôs a um projeto de lei dele na Câmara do Rio de Janeiro. O projeto era o 174 de maio de 2017, sobre a flexibilização de regras de regularização fundiária na Zona Oeste. Ele mirava especificamente áreas de interesse da família Brazão.

Na época, toda a bancada do Psol votou contra o projeto, além de dois vereadores de outros partidos.

O assessor de Marielle relatou à polícia que depois da votação, Chiquinho mostrou uma irritação fora do comum, que nunca tinha sido vista por ele e que teria cobrado apoios que já teria dado à Marielle em outros projetos.

A lei, mesmo aprovada, depois foi vetada pelo então prefeito Marcelo Crivella, e depois julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça.

Durante o depoimento à PF, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Lessa afirmou os irmãos Brazão infiltraram Laerte e sua mulher, Erileide Barbosa da Rocha, no PSOL para vigiar a vereadora.

Considerados “braços armados” da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste, os paramilitares receberam a missão de monitorar os passos da psolista e levantar informações que pudessem ajudar no crime.

Conforme Lessa, Laerte tinha vínculo direto com o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido) e o conselheiro do Tribunal de Contas Domingos Brazão (MDB). Lessa, no entanto, não explicou o que Laerte e Erileide ganhariam com o monitoramento da vereadora.

O cadastro de filiação dos dois aconteceu no mesmo dia em que Lessa começou a fazer buscas na internet pelo nome de Marcelo Freixo, na época, uma das figuras mais atuantes do PSOL.

Miliciano, Laerte foi preso em 2019, no âmbito da Operação Intocáveis, que surgiu como um desdobramento das investigações do caso Marielle. Em 2020, ele teve direito à liberdade condicional. Mas, no final de 2023, voltou a ser preso em uma ação do Ministério Público contra a milícia de Rio das Pedras.

Segundo as investigações, Laerte era um dos principais responsáveis pelo recolhimento e repasse das taxas pagas pelos comerciantes e moradores da região.

Ele também atuava no ramo de agiotagem (empréstimo de dinheiro a juros extorsivos), fundamental para os negócios da organização criminosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/infiltrado-no-psol-pode-ter-inventado-informacoes-sobre-marielle-diz-policia-federal/

Infiltrado no PSOL pode ter inventado informações sobre Marielle, diz Polícia Federal

2024-03-26