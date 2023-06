Mundo Inflação anual ao consumidor na zona do Euro fica em 6,1% em maio

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Indicador registrou elevação de 5,3% perante um ano antes. (Foto: Reprodução)

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na zona do euro aumentou 6,1% em maio, na comparação anual, depois de um aumento de 7% em abril, mostraram dados preliminares da agência de estatísticas Eurostat nesta quinta-feira. Esse é nível mais baixo desde fevereiro de 2022,. Alguns economistas esperavam uma leitura de 6,4%.

O núcleo do indicador – que exclui alimentos e energia, as categorias mais voláteis – caiu para 5,3% ao ano em maio, ante 5,6% no mês anterior, um alívio para os formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE).

Ainda assim, a taxa nominal está bem acima da taxa-alvo do BCE de 2%.

No quinto mês de 2023, os preços de alimentos, álcool e tabaco registraram alta de 12,5% no ano, seguindo elevação de 13,5% em abril. Os preços da energia caíram 1,7% em maio, em relação ao ano anterior, após incremento de 2,4% no mês anterior.

Recessão técnica – O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro recuou 0,1% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo dados preliminares da agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

Como já havia contraído 0,1% no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2022 – de acordo com dados revistos -, a zona do euro entrou em uma leve recessão técnica. Isso acontece quando o PIB “encolhe” por dois trimestres consecutivos.

Patente unitária

As empresas podem agora apresentar um só pedido de patente na União Europeia e a proteção, se concedida, passará a valer automaticamente em 17 dos 27 países do bloco. O novo sistema europeu — chamado de patente unitária — começou a valer no início do mês.

A medida, segundo especialistas, além de desburocratizar, deve trazer mais rapidez, redução de custos e previsibilidade jurídica dentro do continente europeu. O novo sistema é constituído pela patente unitária e o Tribunal Unificado de Patentes (Unified Patent Court – UPC) — responsável pela análise dos litígios. Os interessados poderão apresentar os pedidos no Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office – EPO).

Desde 1977, as empresas precisam fazer o pedido de registro de patente no Escritório Europeu de Patentes, com sede em Munique (Alemanha), mas depois era exigida a validação em cada um dos países, que podiam ter decisões desencontradas. Agora, com a patente unificada, já pode valer para todos os 17 países.

Cada nação é livre para aderir ao novo modelo. O número de adesões pode chegar a 25 países.

