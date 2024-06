Economia Inflação brasileira fica acima do esperado, com alta de alimentos e impacto das cheias no RS

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Batata foi o subitem que mais pesou na inflação. Impactos das chuvas no sul ainda devem ser sentidos nos próximos meses. (Foto: Acervo IBGE)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do País, mostrou que os preços subiram 0,46% em maio. Os dados foram divulgados nessa terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alta nos preços foi puxada, sobretudo, por um avanço no grupo de Alimentação e bebidas, que subiu 0,62% na comparação com abril. Dentro do grupo, destaque para os tubérculos, raízes e legumes — principalmente a batata, que disparou 20,61% em um mês.

Segundo o IBGE, as maiores cheias da história que foram registradas no Rio Grande do Sul no mês passado já começam a mostrar seus impactos na economia brasileira, contribuindo para o avanço da inflação. O peso da capital Porto Alegre na inflação brasileira é de 8,61%, segundo André Almeida, gerente da pesquisa, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

“Em maio, com a safra das águas na reta final e um início mais devagar da safra das secas, a oferta da batata ficou reduzida. Além disso, parte da produção foi afetada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, que é uma das principais regiões produtoras”, diz o pesquisador.

Almeida também destaca que os impactos do desastre ambiental no estado podem ser sentidos nos próximos meses em diversas cadeias logísticas — como interrupções na cadeia produtiva, problemas logísticos, estragos no solo e perdas de equipamentos, por exemplo.

Em abril, os preços haviam subido 0,38%, o que mostra uma continuidade da aceleração da inflação brasileira. No ano, a inflação já acumula alta de 2,27%, enquanto em 12 meses, o indicador acumula avanço de 3,93%.

Essa é a primeira vez desde outubro do ano passado que a inflação acumulada em 12 meses acelera em relação ao que foi registrado no mês anterior.

Apesar da aceleração, a inflação continua dentro da meta do Banco Central do Brasil, que é de 3% para 2024, podendo variar entre 1,5% e 4,5%.

O resultado veio acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,42% para a inflação em maio.

— Veja a inflação de maio em cada grupo:

* Alimentação e bebidas: 0,62%

* Habitação: 0,67%

* Artigos de residência: -0,53%

* Vestuário: 0,50%

* Transportes: 0,44%

* Saúde e cuidados pessoais: 0,69%

* Despesas pessoais: 0,22%

* Educação: 0,09%

* Comunicação: 0,14%

Alimentos comuns no prato dos brasileiros ficaram mais caros

Além da batata, os preços de outros alimentos muito comuns no dia a dia das famílias brasileiras também ficaram mais caros em maio. Os destaques, segundo o IBGE, ficam com a cebola, que teve alta de 7,94%, o leite longa vida, com avanço de 5,36%, e o café moído, com 3,42%.

Almeida comenta que “o leite está em período de entressafra e houve queda nas importações. Essa combinação resultou em uma menor oferta. Em relação ao café, os preços das duas espécies têm subido no mercado internacional, o que explica o resultado de maio”.

Outro produto com forte alta nos preços em maio foi o azeite de oliva. No acumulado em 12 meses até o mês passado, o preço do produto disparou 49,05%, consequência da seca que atinge a Europa.

Apesar da inflação registrada por alimentos populares, o preço da alimentação no domicílio teve uma desaceleração em relação ao mês anterior: alta de 0,66% em maio contra 0,81% em abril. Essa desaceleração foi puxada pela queda de 2,73% no preço das frutas.

Já a alimentação fora do domicílio registrou uma alta de 0,50%, ante uma variação positiva de 0,39% em abril. Tantos os preços dos lanches quanto das refeições tiveram altas nesse subgrupo, de 0,78% e 0,36%, respectivamente.

Porto Alegre

Segundo o IBGE, a área de abrangência investigada pelo IPCA que teve a maior variação nos preços foi Porto Alegre, em meio ao maior desastre ambiental da história do Rio Grande do Sul.

A inflação na capital gaúcha foi de 0,87% em maio, com altas registradas em diversos itens, principalmente produtos básicos, como alimentos e combustíveis.

“A situação de calamidade acabou afetando a alta dos preços de alguns produtos e serviços. Em maio, as principais altas foram da batata-inglesa (23,94%), do gás de botijão (7,39%) e da gasolina (1,80%)”, comenta Almeida, do IBGE.

— Veja a variação e o peso de cada capital no IPCA nacional:

* Porto Alegre: alta de 0,87% e peso de 8,61%

* São Luís: alta de 0,63% e peso de 1,62%

* Belo Horizonte: alta de 0,63% e peso de 9,69%

* Aracaju: alta de 0,60% e peso de 1,03%

* Salvador: alta de 0,58% e peso de 5,99%

* Fortaleza: alta de 0,55% e peso de 3,23%

* Vitória: alta de 0,51% e peso de 1,86%

* Curitiba: alta de 0,49% e peso de 8,09%

* Rio de Janeiro: alta de 0,44% e peso de 9,43%

* Recife: alta de 0,43% e peso de 3,92%

* Campo Grande: alta de 0,42% e peso de 1,57%

* São Paulo: alta de 0,37% e peso de 32,28%

* Brasília: alta de 0,34% e peso de 4,06%

* Rio Branco: alta de 0,19% e peso de 0,51%

* Belém: alta de 0,13% e peso de 3,94%

* Goiânia: queda de 0,06% e peso de 4,17%.

https://www.osul.com.br/inflacao-brasileira-fica-acima-do-esperado-com-alta-de-alimentos-e-impacto-das-cheias-no-rs/

