Porto Alegre Inflação da Páscoa cai na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Segundo o economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, a redução foi ainda mais acentuada em relação à média nacional (-0,6%) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Páscoa de 2025 está sendo marcada pelo barateamento dos preços da cesta de produtos tipicamente demandados pelas famílias na data, conforme levantamento realizado pela CDL POA com base nos dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

De acordo com a análise desenvolvida pela Assessoria Econômica da entidade, houve queda de 5,7% no acumulado dos últimos 12 meses até março de 2025 na Região Metropolitana de Porto Alegre (RM de POA).

Segundo o economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, a redução foi ainda mais acentuada em relação à média nacional (-0,6%). “Esse movimento foi puxado especialmente pela batata-inglesa e pela cebola, que apresentaram comportamento mais favorável localmente”, explica.

Enquanto o grupo de Alimentos e Bebidas teve alta de 7,68% no Brasil no acumulado de 12 meses até março de 2025, o avanço na RMPA foi mais contido, com variação de 5,00%. Esse descompasso, segundo Frank, pode ser parcialmente explicado pelos impactos climáticos que atingiram diferentes regiões do País. “As queimadas em larga escala em diversos biomas comprometeram a oferta de produtos alimentícios em vários estados, pressionando os preços em âmbito nacional”, afirma.

Apesar da deflação, o economista alerta para o efeito estatístico da base de comparação elevada. “No mesmo período do ano passado, a inflação da cesta de Páscoa havia sido de 9,8% para ambos os recortes geográficos. Portanto, embora o movimento atual deva ser visto como uma evolução, é fundamental que os consumidores continuem atentos, buscando oportunidades de economia por meio da pesquisa de preços e de uma boa organização financeira”, orienta Frank.

A metodologia adotada no estudo envolveu o uso de informações de 14 itens tradicionalmente consumidos na Páscoa, com base nos dados do IPCA, levantado pelo IBGE.

Inflação da Páscoa cai na Região Metropolitana de Porto Alegre

