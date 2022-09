Mundo Inflação em alta muda hábitos alimentares das famílias nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Os preços nos supermercados subiram 13,5% e os preços do menu de restaurantes aumentaram 8%. Foto: FreePik

A inflação afetou os hábitos alimentares de muitos norte-americanos. Os preços dos alimentos subiram 11,4% no ano passado, o maior aumento anual desde maio de 1979, segundo dados divulgados em meados de setembro pelo Bureau of Labor Statistics (Escritório de Estatísticas do Trabalho). Os preços nos supermercados subiram 13,5% e os preços do menu de restaurantes aumentaram 8% nesse período.

Os consumidores estão respondendo procurando ofertas e mudando para marcas genéricas, de acordo com dados de julho da empresa de pesquisa de mercado IRI.

Empresas como a Tyson notaram que os clientes estão mudando de carne bovina para frango. A Applebee’s e a IHOP relataram um aumento nos clientes de renda mais alta que provavelmente estão trocando de restaurantes mais caros. Algumas pessoas podem estar jantando fora com menos frequência ou evitando restaurantes completamente.

Para aqueles que lutaram para comprar alimentos mesmo antes dos preços dispararem, o aumento dos custos pode significar uma queda na insegurança alimentar, um estado de acesso não confiável a alimentos acessíveis.

“Se os preços dos alimentos continuarem a aumentar a uma taxa que supera os aumentos dos salários, essa é a consequência inevitável”, disse Jayson Lusk, chefe do departamento de economia agrícola da Purdue University.

“A última vez que tivemos um grande aumento nas taxas de insegurança alimentar foi na sequência da Grande Recessão.” No ano passado, cerca de 10,2% das famílias americanas estavam em situação de insegurança alimentar, de acordo com o USDA, um pouco abaixo da taxa de 10,5% em 2020 e 2019.

Mesmo para aqueles que não correm o risco de passar fome, os aumentos nos preços dos alimentos são chocantes.

A comida “importa muito para nossa auto-estima, nosso humor”, disse William Masters, professor da escola de ciência e política da nutrição da Universidade Tufts, que também é membro do corpo docente do departamento de economia.

“Não poder comprar os alimentos que as pessoas estão acostumadas – que seus filhos estão pedindo, que sua família quer – é uma coisa muito difícil”, disse ele. “Qualquer interrupção do hábito é muito, muito difícil.”

