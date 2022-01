Economia Inflação no Brasil, Estados Unidos e China e o que mais você precisa saber para investir bem

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Nesta semana, serão divulgadas as variações de preços no Brasil, nos Estados Unidos e na China. (Foto: Divulgação)

A agenda da semana está dominada por três dados importantes para medir o comportamento da inflação: serão divulgadas as variações de preços no Brasil, nos Estados Unidos e na China.

Na terça, às 9h, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do último mês de 2021.

Dificilmente o dado mudará as expectativas de uma alta de 1,5 ponto percentual na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), mas o índice oficial de inflação ajudará a ter uma ideia da variação de preços no final do ano passado.

Também nesta terça, o presidente do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), Jerome Powell, será sabatinado pelo Senado americano, e suas declarações serão acompanhadas com atenção após a ata da instituição ter indicado uma alta de juros mais rápida do que o esperado na semana passada. No mesmo dia, às 22h30, a China informa o seu CPI (índice de preços ao consumidor) de dezembro.

Na quarta às 10h30, é a vez dos EUA informarem a sua inflação do consumidor (CPI) do último mês do ano passado.

Veja a seguir a agenda completa.

Terça-feira

— Às 9h, o IBGE divulga o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de dezembro e do ano.

— Às 22h30, a China informa o PPI (Índice de Preços ao Produtor Amplo) de dezembro.

— Sabatina de Jerome Powell ao Congresso.

Quarta-feira

— Às 10h30, os EUA informam o CPI (índice de preços ao consumidor) de dezembro.

— Às 12h30, sai o número dos estoques de petróleo bruto atualizados até 7 de janeiro.

— Às 16h, o Fed divulga o Livro Bege.

Quinta-feira

— Às 9h, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços de novembro.

— Às 10h30, os EUA informam o número atualizado de pedidos de auxílio desemprego até o dia 7 de janeiro.

— Às 10h30, sai o PPI (índice de preços ao produtor) dos EUA em dezembro.

Sexta-feira

— Às 9h, o IBGE informa a PMC (Pesquisa Mensal de Comércio) de novembro.

— Às 11h15, sai a produção industrial dos Estados Unidos em dezembro.

— Às 12h, será divulgado o índice de confiança do consumidor americano medido pela Universidade de Michigan.

