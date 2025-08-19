Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Inflação para o consumidor recua em Porto Alegre na segunda semana deste mês

Por Marcelo Warth | 19 de agosto de 2025

O IPC-S também caiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV no período

Foto: Divulgação
O IPC-S também caiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV no período. (Foto: Divulgação)

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) recuou de 0,28% para 0,08% na segunda semana deste mês em Porto Alegre, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (19) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor desacelerou nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV no período.

No País, o IPC-S caiu de 0,38% para 0,09%. Com o resultado, o índice acumula alta de 4,31% nos últimos 12 meses.

