Influencer brasileira é mordida por macaco na Tailândia e diz pagar R$ 4 mil para iniciar tratamento

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Jovem diz que está bem e que vai precisar tomar outras doses do imunizante contra a raiva. (Foto: Reprodução)

A influencer brasileira Paloma Souza, que usa as redes sociais para divulgar os conteúdos das viagens que realiza, foi mordida por um macaco em uma atração na praia de Ao Nang, na cidade de Krabi, na Tailândia.

Em uma de suas plataformas, na qual acumula cerca de 10 milhões de seguires, a jovem relatou que, por conta da mordida, precisou ser submetida a um tratamento antirrábico (contra a doença da raiva) que custou a ela, só na primeira dose do imunizante, R$ 4 mil. Os gastos devem aumentar porque, segundo a influencer, ela precisa tomar outras quatro doses que vão custar R$ 600 cada.

Paloma diz que está bem de saúde, mas que sente os efeitos colaterais das vacinas, como dor no corpo e fraqueza.

Pelas publicações, a mordida aconteceu na última semana, durante um passeio que ela fazia com a irmã pela trilha dos macacos. Nos vídeos é possível ver que os animais circulam em bando, interagem e encostam nas pessoas, livremente. A influencer relata que, além da mordida, o macaco também a arranhou.

“Estava eu, sentada, o macaco chega, me mordeu do nada. Quando ele saiu, saiu arranhando”, diz Paloma. “Eu poderia fazer duas coisas: ou ir na clínica tomar vacina ou contar com a sorte. Só que, se eu contasse com a sorte, e por acaso eu pegasse raiva, é 100% de certeza que você vai morrer”.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda causada por vírus do gênero Lyssavirus, com uma taxa de letalidade de aproximadamente 100%. Ela é transmitida por mordidas, lambidas ou arranhões de mamíferos infectados, que repassam o patógeno pela saliva.

“Nas minhas vacinas, eu paguei R$ 4 mil só na primeira dose. E eu preciso tomar mais quatro”, diz Paloma. Ela explica que precisou pagar pelo tratamento antirrábico por não ser da Tailândia e por não ter um visto prolongado para frequentar o país.

As próximas vacinas que ela precisa tomar, diz, serão aplicadas no Japão (três doses) e a outra na Coréia do Sul. Ela já tomou uma em território japonês. “Elas vão custar R$ 600 cada”, afirma. No total, o custo do tratamento para a raiva somando todas as quatro doses pode girar em torno de R$ 6,4 mil.

“A primeira que eu paguei foi mais cara porque eu não tinha tomado vacina contra a raiva na minha vida”, afirmou, a jovem, que precisou tomar outros imunizantes para tratar de outras doenças, como tétano. “Ao todo, eu tomei oito agulhadas”, diz Paloma em vídeo divulgado no seu Instagram, em que ela escreve ter gasto até R$ 7 mil com o tratamento.

Em humanos, a doença pode levar até 45 dias para se manifestar e a vacina pós-exposição induz a formação de anticorpos protetores, enquanto o soro antirrábico tem o poder de neutralizá-lo. Por isso, são medidas importantes e que devem ser buscadas o quanto antes em caso de ferimentos provocados por animais. (Estadão Conteúdo)

