Geral Influencer diz que foi vítima de golpe de 17 mil reais ao ser convidada por “príncipe encantado” para resort na Bahia

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A influencer Camilla Sordi compartilhou um relato para seus seguidores no Instagram. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A influencer Camilla Sordi compartilhou um relato para seus seguidores no Instagram, na quinta-feira (29). Em uma sequência de stories, ela conta que foi chamada para viajar para a Bahia por um homem que conheceu através de amigos em comum em São Paulo. Os dois mantinham conversas por redes sociais há mais um mês. “Thiago enganou muita gente, não foi só eu”, contou a influencer.

Ao chegar no local, o homem disse que teve o cartão de crédito bloqueado por uma tentativa de compra de alto valor. Ele, então, pediu que Camilla fizesse o pagamento da estadia no hotel. Quando compartilharam fotos juntos no Instagram, a influencer disse que começou a receber mensagens de amigos preocupados com a possibilidade dela ser alvo de um golpe.

“Me fez uma transferência de pix agendada e eu passei o cartão. E aí, ele postou uma foto comigo, e o meu celular disparou de mensagem de amigos me alertando de quem era o Thiago, que é um doido, mas até então, todo mundo é doido”, contou a influencer

“O Thiago não era nenhum estranho que eu conheci por aplicativo, nós tínhamos muito amigos em comum em São Paulo, inclusive, ele teve sociedade com muitos amigos meus. Então, quando eu terminei o meu relacionamento, eu comecei a conversar com o Thiago, estávamos conversando há mais de um mês e ele me convidou para viajar. Gente, eu estou acostumada com cavalheirismo, então, ele que reservou hotel, ele que fez tudo. Eu não me preocupei em pagar, porque eu tenho condição de pagar. Isso é até um alerta para outras meninas. Ele me fez uma transferência de pix agendada e eu passei o cartão”, explicou a influencer Camilla Sordi.

“Tem muita gente me apoiando, mas também tem muito homem machista. Então, eu só vim aqui para esclarecer mesmo que o Thiago não era nenhum estranho e que eu não fui viajar com ele porque vi o relógio dele. Isso é normal em São Paulo, o que mais tem é homem usando esse tipo de relógio. Eu tenho meu dinheiro, minha independência financeira. Eu só fiquei chateada dele me chamar para viajar sabendo que ele não tinha nada”, afirmou ela

O relógio em questão é um modelo Patek Phillip avaliado em R$ 1 milhão, que é ostentado pelo homem que convidou Camilla para a viagem.

“Ele me enganou, tá? O Thiago enganou muita gente. Não fui só eu não, o Thiago prejudicou muita gente, pegou dinheiro de muita gente. Então, um resumo do que realmente aconteceu foi esse”, disse Camilla As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/influencer-diz-que-foi-vitima-de-golpe-de-17-mil-reais-ao-ser-convidada-por-principe-encantado-para-resort-na-bahia/

Influencer diz que foi vítima de golpe de 17 mil reais ao ser convidada por “príncipe encantado” para resort na Bahia

2024-03-01