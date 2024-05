Rio Grande do Sul Influencer diz que governo negou ajuda para trazer doações dos Estados Unidos, mas não apresenta provas

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Até esta quarta-feira (15), aviões da FAB já levaram 2 mil toneladas de donativos para as vítimas da catástrofe gaúcha. Foto: Reprodução/MPor Até esta quarta-feira (15), aviões da FAB já levaram 2 mil toneladas de donativos para as vítimas da catástrofe gaúcha. (Foto: Reprodução/MPor) Foto: Reprodução/MPor

A mobilização no Brasil e no exterior para enviar doações às vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul tem ganhado as redes sociais nos últimos dias – e, com ela, se acumulam alegações de que o governo brasileiro teria recusado ajuda vinda de países estrangeiros. A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) nega que isso seja verdade e afirma que foram flexibilizadas regras para importação de doações.

Um vídeo publicado no último dia 10 por um brasileiro que vive nos Estados Unidos ganhou quase 200 mil curtidas no Instagram. Nas imagens, ele diz ter recolhido mais de 10 mil toneladas em doações, mas lamenta que, ao pedir no consulado brasileiro por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que pudesse levar os donativos, teve a solicitação negada. O Itamaraty disse não ter recebido um pedido formal de transporte, mas que não recusa a ajuda de voluntários .

Até esta quarta-feira (15), aviões da FAB já levaram 2 mil toneladas de donativos para as vítimas da catástrofe gaúcha, e há mais 2 mil para serem enviadas. A Força Aérea também vem atuando no lançamento de mantimentos em regiões remotas do Rio Grande do Sul, em uma ação coordenada com o Exército.

Esta semana, entre segunda (12) e terça-feira (13), a Base Aérea de Canoas recebeu 41 toneladas de mantimentos dos EUA, enviados em aeronaves da organização de ajuda humanitária Samaritan’s Purse.

Autor do vídeo

Apesar de afirmar que procurou o consulado brasileiro para pedir um avião da FAB, o autor do vídeo publicado nos Estados Unidos não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre em que cidade fez contato. O Brasil tem dez consulados nos Estados Unidos.

Embora não tenha respondido à pergunta, o responsável pelo conteúdo costuma fazer publicações no Instagram na cidade de Austin, no estado do Texas, que é atendido pelo consulado de Houston. Procurado, o Itamaraty disse que não há registro formal de pedido de auxílio para enviar doações no consulado texano. Mesmo assim, reforçou que o governo brasileiro não rejeita ajuda, pelo contrário.

“O governo brasileiro agradece, tem recebido e continuará a receber do exterior a ajuda oferecida ao Rio Grande do Sul por governos, por organismos internacionais, pela sociedade civil e por iniciativas da comunidade brasileira no exterior”, diz a nota.

Citada no vídeo feito pelo influenciador nos EUA, a companhia aérea Azul confirmou que trouxe doações do país, mas que o recebimento dos donativos se encerrou no dia 10 de maio. O autor do vídeo chegou a gravar outro conteúdo no sábado (11) dizendo ter conseguido aviões de companhias aéreas.

“Felizmente, a mobilização da população foi surpreendente e muitos aeroportos não possuem mais espaço de armazenamento. Por isso, estamos suspendendo o recebimento de doações nos mais de 500 pontos de coleta em todo o Brasil e pontos internacionais”, disse a Azul.

