Esporte Influencer já apontada como affair elogia Neymar: “Sorriso mais lindo”

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

A influencer Duda Castro, ex de Biel, já teria se envolvido com Neymar em 2019 Foto: Reprodução/Instagram

A influencer Duda Castro, que em 2019 já foi apontada como affair de Neymar, voltou a chamar a atenção, na noite de sexta-feira (22), ao elogiar o craque dos gramados em um post dele no Instagram.

“Dono do sorriso mais lindo”, escreveu Duda, que ainda usou um emoji de coração. Os primeiros rumores de affair entre Neymar e Duda, que teve um relacionamento turbulento com o cantor Biel, começaram em 2019, quando o craque comemorou seu aniversário com uma festança daquelas em Paris!

