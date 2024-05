Rio Grande do Sul Influenciador Felipe Neto faz campanha para arrecadar R$ 4,8 milhões e levar água potável para o RS

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Influenciador explicou que a Força Aérea Nacional irá ajudar na ação. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio à crise que o Rio Grande do Sul está vivendo por conta das fortes chuvas, Felipe Neto está fazendo uma campanha para arrecadar R$ 4,8 milhões e levar água potável para desabrigados no Estado. A ação tem o objetivo de levar, através da Força Aérea Brasileira (FAB), purificadores de água para regiões onde as estradas estão bloqueadas.

“Nesse momento existe uma quantidade enorme de pessoas passando sede e essas pessoas estão em áreas de dificílimo acesso. Ao mesmo tempo que estamos mobilizando para levar água para onde é possível acessar, encontramos solução para levar água potável para pessoas em áreas que não dar para chegar, somente por meio de via aérea”, disse Felipe.

O influenciador contou que tem o apoio da primeira-dama, Janja, para levar purificadores de água para a região, mas que cada um deles custa cerca de R$ 22 mil e só existem cerca de 200 em todo o País. Felipe disse que conversou com Janja, que conseguiu que a FAB fique responsável por pegar os filtros e levar para as áreas do Rio Grande do Sul que ainda não podem ser acessadas via estrada.

Felipe enfatizou que é preciso comprar todos os purificadores do país em tempo recorde e de uma só vez, pois não poderá mandar a força aérea duas vezes para a região.

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram 85 mortos confirmados, 134 desaparecidos e 339 pessoas feridas até essa segunda-feira (6), de acordo com o último boletim da Defesa Civil. Os temporais, que começaram em 27 de abril, ganharam força no dia 29 e já afetaram mais de 1 milhão de pessoas em território gaúcho.

Mais de 150 mil pessoas estão desalojadas e outras 47 mil estão em abrigos. A marca já supera a última tragédia ambiental no Estado, em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/influenciador-felipe-neto-faz-campanha-para-arrecadar-r-48-milhoes-e-levar-agua-potavel-para-o-rs/

Influenciador Felipe Neto faz campanha para arrecadar R$ 4,8 milhões e levar água potável para o RS

2024-05-06