Colunistas Infraero confirma interesse em administrar aeroporto de Torres e de outras regiões do RS

Por Flavio Pereira | 2 de julho de 2024

Após anuncio de investimentos pelo governador Eduardo Leite, a Infraero informou à coluna, que deseja administrar aeroportos regionais gaúchos. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Infraero, (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) tem interesse em administrar o aeroporto de Torres e os demais aeroportos regionais listados pelo governo gaúcho como opções para descentralizar a operação do Salgado Filho. Sobre o tema, esta coluna recebeu da Infraero a seguinte nota:

“Sobre a nota divulgada nesta segunda-feira (01.07.24), neste veículo, sob o título: “Governador Eduardo Leite confirma operação do aeroporto de Torres em 60 dias”, a Infraero esclarece que realizou uma avaliação em três aeroportos do Rio Grande do Sul (Torres, Canela e Vacaria) com o intuito de mitigar, dentro do possível, os prejuízos causados pelo fechamento do Aeroporto Salgado filho. Após essa avaliação, a Infraero enviou um ofício ao Governo do Rio Grande do Sul mostrando interesse em administrar o Aeroporto de Torres e apresentou planos de ação para que o Aeroporto possa receber voos com aeronaves maiores. A Infraero esclarece que está à disposição e preparada, tanto com recursos financeiros quanto técnicos e operacionais, para administrar não só o Aeroporto de Torres, mas outros aeroportos regionais. Companhia reforça, portanto, que não há respostas nem pendências a serem sanadas junto ao Governo do Estado. ”

Hamilton Mourão cobra adequação de empréstimos para pequenos empreendedores

O senador Hamilton Mourão (Republicanos) em manifestação feita à Comissão Externa para o Rio Grande do Sul, cobrou adequação das operações de crédito, às peculiaridades de pequenos empreendedores:

“Venho insistindo na necessidade do Governo Federal promover, com urgência, uma expansão fiscal, tal qual feita no governo anterior, à época da pandemia. Hoje, na Comissão Externa reforcei que é preciso possibilitar aos gaúchos que tudo perderam nas enchentes a retomada de suas vidas. Muitas dessas pessoas não têm como cobrir empréstimos.”

Cherini sugere cinco medidas para combater as enchentes

Presidente do PL gaúcho, o deputado federal Giovani Cherini expôs ontem de forma resumida, as propostas que vai defender, “para solucionar os problemas das enchentes no Rio Grande do Sul”, de forma efetiva na Câmara Federal, articulando estas 5 medidas:

* Dragagem dos rios;

* Barragens controladas pela Defesa Civil;

* Criação de mais de 1.000 açudes no RS, reguladores de água;

* Criação de um CANAL de água em São José do Norte/RS, ligando a Lagoa dos Patos ao mar;

* Recuperação de matas ciliares na beira dos rios e lagos do RS.

Javier Milei confirma presença na Conferência Conservadora em Balneário Camboriú

A CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) que será realizada em Santa Catarina, terá a presença, agora confirmada, do presidente da Argentina, Javier Milei.

O presidente argentino confirmou que virá ao Brasil para o evento conservador e terá reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A presença foi confirmada pela Casa Rosada. A Casa Rosada informou que o presidente virá ao país, mas ainda não confirmou a reunião com o ex-presidente. Milei fará um discurso na CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) 2024, que será realizada em Balneário Camboriú (SC) em 6 e em 7 de julho. Milei não participou ontem de reunião no âmbito do Mercosul, com a presença de Lula, desmarcando a agenda sem apresentar motivos.

MDB Mulher mobiliza mais de 300 Câmaras de Vereadores pela extinção da dívida do RS

Está intensa a mobilização do MDB Mulher do Rio Grande do Sul, já reunindo mais de 300 câmaras municipais na luta pela extinção da dívida por 36 meses. A presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul, Cristiane Lohmann, com o apoio da presidente do MDB Nacional, Kátia Lobo, lidera um movimento que busca a anistia das parcelas da dívida do estado com a União por 36 meses. O esforço, que começou em 17 de maio, como uma iniciativa de vereadoras emedebistas gaúchas, ganhou força com a adesão dos vereadores e se consolidou ainda mais com o apoio de mandatários de outros partidos. Ao todo, 315 câmaras já aprovaram as moções propostas e outras sete seguem tramitando nos legislativos municipais em diversas regiões do Estado, numa mobilização suprapartidária que já simboliza a adesão de representantes de aproximadamente 62% da população gaúcha.

Lula virá novamente ao RS

O ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse ontem (1º) que o presidente Lula (PT) fará nova visita ao Estado em julho.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

