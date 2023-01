Saúde Ingestão de café é associada a redução de morte por insuficiência cardíaca e AVC

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Cientistas observam o benefício tanto com a versão tradicional quanto com a instantânea e a descafeinada. (Foto: Reprodução)

Beba café e viva mais. É o que diz um estudo publicado na revista da Sociedade Europeia de Cardiologia. Os benefícios para a saúde cardiovascular encontrados pelos autores não se limitam à cafeína: a versão descafeinada também foi associada à redução da incidência e morte por doenças como insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral (AVC). Segundo o estudo, que inclui dados de 449.563 pessoas acompanhadas por 12,5 anos, o consumo moderado da bebida, seja moída ou instantânea, pode ser aliado de um estilo de vida saudável.

O estudo, do Instituto Baker de Pesquisas sobre Diabetes e Coração de Melbourne, na Austrália, é observacional, ou seja, não aponta uma relação de causa e efeito. Porém, os autores destacam que a associação encontrada é forte e afirmam que ajustes estatísticos garantiram o papel específico da bebida no risco reduzido de doenças cardiovasculares e mortalidade precoce por todas as causas. “Os resultados sugerem que a ingestão leve a moderada de café moído, instantâneo e descafeinado deve ser considerada parte de um estilo de vida saudável”, diz Peter Kistler, autor do estudo.

Segundo Kistler, há poucas informações sobre o impacto de diferentes preparações de café na saúde geral e, especificamente, do coração. No trabalho, os pesquisadores estudaram a associação entre as variantes da bebida e a incidência de doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas usando dados do UK Biokank, do Reino Unido, referentes a pessoas de 40 a 69 anos.

No início do estudo, nenhum dos participantes tinha arritmia ou outras enfermidades cardiovasculares. Eles preencheram um questionário perguntando quantas xícaras de café tomavam por dia e se costumavam ingerir a bebida instantânea, moída ou descafeinada. Os cientistas, então, os agruparam em seis categorias de consumo diário: nenhuma, menos de uma, uma, duas a três, quatro a cinco e mais de cinco xícaras. No total, 100.510 (22,4%) da amostra se declarou não bebedora, servindo como grupo de comparação. A variedade instantânea foi a mais citada (44,1%), seguida de moída (18,4%) e descafeinada (15,2%).

Os cientistas compararam os dados de bebedores e não bebedores quanto à incidência de arritmias, doenças cardiovasculares e morte, após ajuste para idade, sexo, etnia, obesidade, pressão alta, diabetes, apneia obstrutiva do sono, tabagismo e consumo de chá e álcool. Informações sobre a saúde dos participantes foram obtidas em prontuários médicos e registros de óbito ao longo de 12,5 anos.

Durante o acompanhamento, 6,2% dos participantes morreram. A comparação entre os grupos de consumo mostrou que todos os tipos de café foram associados a uma redução na mortalidade por qualquer causa. A maior diminuição de risco foi observada entre aqueles que ingeriam duas a três xícaras por dia, comparadas às que não incluíam a bebida na rotina. Nesta dosagem, a probabilidade de óbito foi 14%, 27% e 11% menor, para preparações descafeinadas, moídas e instantâneas, respectivamente.

A doença cardiovascular foi diagnosticada em 9,6% dos participantes durante o acompanhamento. Todos os subtipos de café foram associados a uma redução na incidência dessas enfermidades. Novamente, o menor risco foi observado com duas a três xícaras por dia, que, em comparação com a abstinência da bebida, reduziu em 6%, 20% e 9% a chance de desenvolver problemas cardíacos.

Arritmias foram diagnosticadas em 6,7% dos participantes, sendo que café moído e instantâneo, mas não descafeinado, associaram-se a uma redução do problema, incluindo fibrilação atrial. Em comparação com os não bebedores, os riscos mais baixos foram observados com quatro a cinco xícaras por dia de café moído e duas a três xícaras de solúvel, com 17% e 12% de redução de probabilidade, respectivamente.

“Como o café pode acelerar a frequência cardíaca, algumas pessoas temem que a bebida desencadeie ou piore certos problemas cardiológicos. É daí que pode vir o conselho médico para parar de beber café”, acredita Kistler. “Mas nossos dados sugerem que a ingestão diária de café não deve ser desencorajada, mas incluída como parte de uma dieta saudável para pessoas com e sem doenças cardíacas”, diz.

O médico afirma que existem vários mecanismos que podem explicar as associações detectadas no estudo. “Existe toda uma gama de processos pelos quais o café pode reduzir a mortalidade e ter esses efeitos favoráveis nas doenças cardiovasculares. A cafeína é o constituinte mais conhecido do café, mas a bebida contém muito mais componentes biologicamente ativos. É provável que os compostos não cafeinados tenham sido responsáveis pelas relações positivas observadas entre o consumo de café, doenças cardiovasculares e sobrevivência”, explica.

Segundo a médica nutróloga Marcella Garcez, professora e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, já foram descritos cientificamente mais de 20 compostos do café com efeitos na saúde. Ela destaca, porém, que as respostas ao mais famoso deles, a cafeína, podem variar em cada organismo. “Algumas pessoas são sensíveis à cafeína, apresentando problemas de digestão e gástricos, alterações de ritmo cardíaco e pressão arterial, agitação emocional e distúrbios do sono, situações em que o café tradicional deve ser deixado de lado”, diz. “Para esses casos, o consumo do café descafeinado é interessante. Ele não faz mal para quem não quer ou não pode ingerir cafeína, e a sua produção de café não retira outros compostos que são essenciais para o sabor e aroma do café normal”, explica.

