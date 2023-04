Saúde Ingestão excessiva de açúcar causa 45 efeitos negativos à saúde

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

No estudo, verificou-se também que alimentos altamente processados aumentam a inflamação, um fator de risco para depressão. Foto: Reprodução

Existem ao menos 45 boas razões para reduzir o consumo de açúcar, segundo um novo estudo. Pesquisas mostraram os efeitos negativos da ingestão excessiva de açúcar na saúde, e recomendaram as pessoas a limitar esse consumo.

Ainda assim, pesquisadores na China e nos Estados Unidos sentiram que, antes de desenvolver políticas detalhadas para restrição de açúcar, a “qualidade das evidências existentes precisa ser avaliada de forma abrangente”, de acordo com o estudo publicado na revista The BMJ.

Em uma grande revisão de 73 análises, que incluiu mais de 8 mil estudos, o alto consumo de açúcar foi associado a riscos significativamente maiores de 45 resultados negativos para a saúde, incluindo diabetes, gota, obesidade, pressão alta, ataque cardíaco, derrame, câncer, asma, cárie dentária, depressão e morte precoce.

Açúcares livres – o tipo de açúcar que os autores focaram – são aqueles adicionados durante o processamento dos alimentos; embalados como açúcar de mesa e outros adoçantes; e ocorrendo naturalmente em xaropes, mel, suco de frutas, sucos de vegetais, purês, pastas e produtos similares nos quais a estrutura celular do alimento foi quebrada. Esta categoria não inclui açúcares que estão naturalmente em laticínios ou frutas e vegetais estruturalmente inteiros.

O estudo “fornece uma visão geral útil do estado atual da ciência sobre o consumo de açúcar na nossa saúde e confirma que comer muito açúcar provavelmente causa problemas”, disse Maya Adam, diretora de Health Media Innovation e professora de pediatria na Escola de Medicina da Universidade de Stanford.

“Estudos como este são úteis para alertar os pacientes de que mudanças aparentemente pequenas, como cortar o excesso de açúcar, como bebidas adoçadas, podem ter uma melhora significativa e positiva para a saúde”, disse a analista médica Leana Wen, médica de emergência e professor de saúde pública da Universidade George Washington.

Evidências de qualidade moderada sugeriram que os participantes com maior consumo de bebidas açucaradas tinham maior peso corporal do que aqueles com menor consumo.

A conexão

A evidência de uma ligação entre açúcares livres e câncer tem sido limitada e controversa, e precisa de mais pesquisas, disseram os autores do estudo. No entanto, a descoberta, de acordo com o estudo, pode ser explicada pelos efeitos conhecidos do açúcar no peso: o alto consumo de açúcar tem sido associado à obesidade, que é um fator de risco para vários tipos de câncer. O mesmo vale para doenças cardiovasculares.

No estudo, verificou-se também que alimentos altamente processados, que podem conter muito açúcar livre, aumentam a inflamação, um fator de risco para depressão.

Reduzindo a ingestão

As descobertas – em combinação com as orientações existentes da Organização Mundial da Saúde, do Fundo Mundial para Pesquisa do Câncer e do Instituto Americano para Pesquisa do Câncer – sugerem que as pessoas devem limitar a ingestão de açúcar livre a menos de 25 gramas, cerca de 6 colheres de chá, por dia.

Os autores também recomendam reduzir o consumo de bebidas açucaradas para menos de uma porção (cerca de 200 a 355 mililitros) por semana.

Para mudar os padrões de consumo de açúcar, os autores acreditam que “uma combinação de educação e políticas de saúde pública generalizadas em todo o mundo é “urgentemente necessária”. No entanto, há algumas mudanças que você pode começar a fazer por conta própria.

Esteja ciente do que você está colocando em seu corpo lendo os rótulos nutricionais ao fazer compras – mesmo os de alimentos que você pode não considerar doces, como pão, cereais matinais, iogurtes ou condimentos. Esses alimentos geralmente têm muito açúcar adicionado, disse Maya Adam.

