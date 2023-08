Esporte Inglaterra atropela a China e se classifica em primeiro lugar no Grupo D da Copa Feminina; Dinamarca também avança

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

As britânicas enfrentarão a Nigéria nas oitavas de final do Mundial. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa)

A Inglaterra goleou a China por 6 a 1, na manhã desta terça-feira (1º), e se classificou na liderança do Grupo D para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. O jogo foi realizado no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.

Os gols das inglesas foram marcados por Alessia Russo, Hemp e Lauren James (duas vezes), Chloe Kelly e Daly. Wang Shuang descontou para as asiáticas. Com o resultado, a seleção britânica alcançou nove pontos, com 100% de aproveitamento.

As comandadas pela técnica Sarina Wiegman enfrentarão a Nigéria nas oitavas de final do Mundial na segunda-feira (7), às 4h30min (de Brasília), no Brisbane Stadium. As chinesas ficaram de fora do mata-mata.

Como esperado, a Inglaterra começou com as principais ações ofensivas da partida e, com isso, abriu o placar aos 4 minutos. A atacante Alessia Russo, após bate-rebate na área, finalizou no cantinho e venceu a goleira Zhu Yu. Mesmo com a vantagem, as inglesas seguiram mantendo a posse de bola e dominando a partida com marcação alta, o que sufocou os chinesas.

E a vantagem no placar cresceu aos 26 minutos. Após roubada de bola no meio-campo, Lauren James fez linda enfiada para Hemp, que deslocou a arqueira adversária. Aos 32, Lucy Bronze, que jogou como ala e fez ótimo apoio ao ataque, acertou a trave e, no rebote, mandou para fora. Ainda no primeiro tempo, James fez um belo gol após jogada ensaiada na cobrança de falta: 3 a 0. Ela ainda teve uma bola na rede anulada por impedimento.

Com pouco mais de 7 minutos da segunda etapa, a China se lançou ao ataque e criou sua primeira oportunidade de gol, desperdiçada pela atacante Lou Jiahui. As chinesas conseguiram diminuir a vantagem com um gol de pênalti anotado por Wang Shuang. Desde então, o jogo ficou aberto pela primeira vez, o que durou apenas alguns minutos.

A Inglaterra voltou a marcar com Lauren James, aos 20 minutos. Ela bateu de primeira após cruzamento certeiro de Jess Carter. O quinto gol aconteceu logo depois, após a goleira Zhu Yu sair errado e deixar o caminho livre para Chloe Kelly. Por fim, aos 38, a camisa 9 Daly fechou a goleada com um belo arremate de voleio.

Dinamarca vence o Haiti e também se classifica

No outro confronto do Grupo D, a Dinamarca venceu o Haiti por 2 a 0, na manhã desta terça, no HBF Park, em Perth, na Austrália, e ficou com a segunda vaga da chave.

Os gols marcados pela craque Pernille Harder, aos 21 minutos do primeiro tempo, e por Sanne, nos acréscimos da etapa final, asseguraram a vice-colocação e a classificação da Dinamarca, que enfrentará a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. A partida será realizada na segunda-feira, às 7h (horário de Brasília).

As europeias estiveram fora dos últimos três Mundiais. O Haiti já estava desclassificado por não ter pontuado nesta Copa.

Inglaterra atropela a China e se classifica em primeiro lugar no Grupo D da Copa Feminina; Dinamarca também avança

