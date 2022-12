Esporte Inglaterra inicia preparação para as oitavas da Copa sem temer disputa por pênaltis

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ingleses, que foram eliminados nos pênaltis na Eurocopa, fazem um excelente Mundial no Catar. Foto: Reprodução/Twitter EnglandFootball Ingleses, que foram eliminados nos pênaltis na Eurocopa, fazem um excelente Mundial no Catar. (Foto: Reprodução/Twitter EnglandFootball) Foto: Reprodução/Twitter EnglandFootball

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após ganhar folga na última quarta-feira (30), o elenco da Inglaterra voltou aos treinamentos nesta quinta (1º). Foi o primeiro trabalho visando o confronto diante Senegal, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (4).

A única baixa na atividade foi o zagueiro e lateral Ben White, que havia pedido dispensa no dia anterior, alegando questões pessoais, e não jogará mais o Mundial.

Com o mata-mata, o fantasma dos pênaltis pode voltar a assombrar os ingleses, que perderam a chance de conquistar a primeira Eurocopa da sua história, no ano passado, ao perder a final para a Itália na marca da cal, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

No entanto, o volante Declan Rice, titular em todos os jogos da seleção inglesa na Copa até aqui, negou que os atletas do English Team estejam com medo das penalidades. Ele, inclusive, relembrou que para chegar à semifinal da Copa do Mundo em 2018, a Inglaterra passou pela Colômbia nos pênaltis, nas quartas de final.

“Se chegar aos pênaltis, eu vou apoiar 100%. Desde que Gareth (Southgate, técnico da seleção inglesa) entrou, realmente mudamos a nossa mentalidade nos pênaltis. Perdemos para a Itália na Eurocopa, mas vencemos a Colômbia em 2018, que foi algo grandioso. Sabemos que estamos em uma fase em que podemos enfrentar os pênaltis e estaremos realmente preparados para isso”, destacou o jogador do West Ham, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, no Catar.

Dos 26 atletas convocados para esta Copa do Mundo pela Inglaterra, 19 estiveram na Euro e 12 no último Mundial, disputado na Rússia.

Em relação aos jogadores que perderam os seus pênaltis contra a Itália, no ano passado, somente Jadon Sancho ficou fora da Copa. Bukayo Saka e Marcus Rashford estão no elenco e fazem uma ótima competição. Juntos, eles marcaram cinco dos nove gols da seleção inglesa até aqui.

Outro ponto positivo é o aproveitamento da Inglaterra nas penalidades desde a derrota na decisão do campeonato europeu: foram sete cobranças com seis gols marcados. Todas as conversões saíram dos pés do principal jogador inglês na atualidade: Harry Kane. Já a única desperdiçada foi pelo meia James Ward-Prowse, do Southampton. O jogador, no entanto, não foi lembrado na convocação para o Mundial.

Houve também três pênaltis contra a Inglaterra no ciclo entre a Euro e a Copa do Mundo. Todas essas cobranças foram convertidas. Em duas, o goleiro era Jordan Pickford, titular da meta inglesa, já a outra teve Nick Pope, que é reserva neste Mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte