Esporte Inglaterra vence a Austrália por 3 a 1 e decidirá o título da Copa do Mundo Feminina contra a Espanha

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Essa é a primeira vez que as britânicas chegam à final do Mundial Feminino Foto: Reprodução/Twitter Fifa Essa é a primeira vez que as britânicas chegam à final do Mundial Feminino. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diante de 75.784 torcedores em Sydney, a Inglaterra superou a pressão e venceu a anfitriã Austrália por 3 a 1, na manhã desta quarta-feira (16), pelas semifinais da Copa do Mundo Feminina.

As britânicas decidirão o título contra a Espanha no domingo (20), às 7h (horário de Brasília). Já as Matildas disputarão o terceiro lugar contra a Suécia no sábado (19), às 5h (horário de Brasília).

O jogo foi bastante disputado. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Ella Toone, camisa 10 da Inglaterra, aproveitou um cruzamento para trás e finalizou forte no ângulo da goleira Arnold, abrindo o placar.

Na etapa final, a Austrália conseguiu reagir e empatou aos 18 minutos. Sam Kerr, grande nome do futebol australiano, arrancou da intermediária e encarou sozinha as defensoras. A atacante do Chelsea rolou para a perna direita e bateu de fora da área, também no ângulo, para deixar tudo igual.

Animadas com o empate, as Matildas pressionaram as inglesas e estiveram perto de virar o jogo. Mas um erro defensivo acabou custando o segundo gol inglês. Lauren Hemp aproveitou indecisão das zagueiras e chutou na saída de Arnold para fazer 2 a 1, aos 26 minutos.

Aos 35, Hemp puxou um contra-ataque e serviu Alessia Russo, que só teve o trabalho de bater cruzado para ampliar a vantagem e colocar a Inglaterra na final da Copa do Mundo. Agora, as campeãs europeias de 2022 buscam o título inédito para a seleção feminina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/inglaterra-na-final/

Inglaterra vence a Austrália por 3 a 1 e decidirá o título da Copa do Mundo Feminina contra a Espanha

2023-08-16