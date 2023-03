Rio Grande do Sul Inicia concretagem das pré-lajes do viaduto na ERS-115, em Gramado

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Para a construção do viaduto, está sendo utilizada uma base mista, com vigas de aço e estrutura em concreto armado. Foto: Gustavo Rech/EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou a concretagem das pré-lajes do viaduto da ERS-115, na localidade de Várzea Grande, em Gramado. Localizado próximo do acesso à ERS-373 e à Avenida do Trabalhador.

Na próxima semana, está programada a execução dos blocos de fundação para sustentar os pilares e as vigas. Essas estruturas serão colocadas por meio de içamento, realizado com guindaste. A execução das ações está a cargo do Consórcio DWDB. O investimento é de R$ 4,3 milhões, com recursos oriundos da praça de pedágio.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, o novo dispositivo organizará o tráfego de veículos e oferecerá mais segurança para motoristas e pedestres, além de encurtar distâncias para o setor produtivo e para os turistas. “É uma obra importante para a economia e o turismo na região”, destaca o dirigente. Záchia salienta, ainda, que a execução da obra representa um marco notável para Gramado e para a região da Serra Gaúcha.

Para a construção do viaduto, está sendo utilizada uma base mista, com vigas de aço e estrutura em concreto armado. A obra terá um vão de 26 metros entre as extremidades e contará com 12 metros de largura e 5,5 metros de altura. “Finalizadas as instalações das fundações, voltamos nossas atenções à execução dos blocos que irão sustentar a construção”, explica o diretor técnico da EGR, Luis Fernando Vanacôr.

A EGR também realizará a terraplanagem, a drenagem, a pavimentação, a contenção de taludes e a sinalização horizontal e vertical, além das modificações técnicas necessárias para garantir o melhor andamento da obra. Além do viaduto, as intervenções contemplam a construção dos acessos e a realização de ajustes nas ruas do entorno.

