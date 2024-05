Rio Grande do Sul Inicia no Vale do Taquari a distribuição de valores doados via pix do governo gaúcho

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Na primeira entrega, realizada sexta-feira (17), 428 famílias estavam aptas a receber R$ 2 mil cada uma. Foto: Nabor Goulart/Ascom Casa Civil Na primeira entrega, realizada sexta-feira (17), 428 famílias estavam aptas a receber R$ 2 mil cada uma. (Foto: Nabor Goulart/Ascom Casa Civil) Foto: Nabor Goulart/Ascom Casa Civil

Iniciou em Arroio do Meio e Encantado, no Vale do Taquari, a distribuição dos recursos doados via pix pela população e por empresas.

Na primeira entrega, realizada sexta-feira (17), 428 famílias estavam aptas a receber R$ 2 mil cada uma. Para ter direito, é preciso atender a pré-requisitos, como residir em área afetada por enchente, estar no CadÚnico e ter renda familiar de até três salários mínimos.

Os beneficiados receberam um cartão pré-pago da Caixa com o valor creditado. Pode ser usado como cartão de débito na rede credenciada Visa e Elo. Nos dois municípios, as pessoas foram atendidas de forma rápida pelas equipes da Caixa Econômica Federal porque houve um cruzamento de informações do mapeamento das áreas afetadas feito pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e dos bancos de dados de programais sociais.

Em Arroio do Meio, onde 329 famílias estavam aptas neste momento, uma das primeiras a receber o cartão foi Alessandra Araújo de Oliveira.

“Vamos comprar móveis”, disse. Sua família avalia se mudar para outro local, pois é a terceira vez que a casa é atingida pelas águas. Desta vez, tiveram perdas maiores.

Jussara Claro pensa comprar eletrodomésticos com o valor recebido assim que tiver novamente um endereço. “É uma grande ajuda, agradecemos muito, porque estão vendo a necessidade das pessoas”, comentou. Ela e a mãe tiveram suas casas destruídas pela enchente.

“É um dinheiro muito bem-vindo, vai ajudar a gente a comprar o que vamos precisar”, disse Cristina Silva. Ela ainda não definiu exatamente como usará o valor, mas pensa em empregá-lo na recuperação da casa.

Rejane Machado mora sozinha na região de Campos Sales, uma das mais atingidas em Arroio do Meio. A perda na moradia dela foi total. Por conta disso, ainda não definiu como pretende usar o recurso.

“É um dinheiro para dar uma respirada, uma segurança”, afirmou.

Viúva e com quatro filhos, Michelle Freitas disse que o valor é uma ajuda para recomeçar, pois perdeu tudo. “Devo usar o dinheiro para comprar móveis”, acrescentou.

Ainda no Vale do Taquari, em Encantado, a 20 quilômetros de Arroio do Meio, houve entrega dos cartões pré-pagos com recursos doados para o fundo SOS Rio Grande do Sul. Nesta primeira fase, 99 famílias foram selecionadas por se enquadrarem nos critérios.

Por estarem em áreas mais afetadas pelas recentes enchentes e apresentarem condições de iniciar processos de recuperação e reconstrução, Arroio do Meio e Encantado foram os primeiros municípios cujas famílias receberam recursos doados via pix. Em breve, haverá o anúncio de outros municípios que serão beneficiados.

O Comitê Gestor do fundo, formado pelo governo do Estado e por entidades privadas, define os critérios de distribuição dos valores.

Dados para doação de recursos via pix

Pix: CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul.

