Rio Grande do Sul Iniciada a montagem do quarto hospital de campanha no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Novo Hamburgo receberá a unidade que funcionará já nos próximos dias. Foto: Igor Evangelista/MS Novo Hamburgo receberá a unidade que funcionará já nos próximos dias. (Foto: Igor Evangelista/MS) Foto: Igor Evangelista/MS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde iniciou, nesta quinta-feira (23), a montagem do quarto hospital de campanha no Rio Grande do Sul. O município de Novo Hamburgo receberá a unidade que funcionará já nos próximos dias.

A nova unidade tem capacidade para realizar entre 150 e 200 atendimentos diários. Ao todo, serão seis médicos, três enfermeiros e técnicos de enfermagem prestando atendimento 24 horas por dia.

Além de Novo Hamburgo, outros três hospitais de campanha já foram instalados nas cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo.

Desde o dia 5 de maio, a Força Nacional do SUS realizou mais de 4,8 mil atendimentos no Rio Grande do Sul, em resposta aos impactos das severas enchentes na região.

Somente o hospital de campanha de Canoas registrou 2,8 mil atendimentos, enquanto a unidade de Porto Alegre contabilizou 761. A unidade de São Leopoldo, 156. As equipes móveis atenderam 1,4 mil pessoas e realizaram 58 remoções aéreas.

A nova estrutura em Novo Hamburgo é financiada pela Força Nacional do SUS e pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/iniciada-a-montagem-do-quarto-hospital-de-campanha-no-rio-grande-do-sul/

Iniciada a montagem do quarto hospital de campanha no Rio Grande do Sul

2024-05-23