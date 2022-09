Porto Alegre Iniciam obras de alargamento da avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

A previsão é que o serviço seja concluído até a próxima terça-feira (27). Foto: Dayanne Rodrigues/SMSUrb PMPA A previsão é que o serviço seja concluído até a próxima terça-feira (27). (Foto: Dayanne Rodrigues/SMSUrb PMPA) Foto: Dayanne Rodrigues/SMSUrb PMPA

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) iniciaram, nesta sexta-feira (23), o asfaltamento de mais dois trechos da avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre. O serviço está sendo realizado em dois pontos entre a rua Amapá e a avenida Otto Niemeyer nas faixas adicionais, resultantes do alargamento. No total, 400 metros de via serão asfaltados nesta etapa. A previsão é que seja concluída até a próxima terça-feira (27).

“Estamos trabalhando na Vicente Monteggia em etapas. Esta é uma via complexa, que demanda não apenas o alargamento em si. É preciso levar em consideração outros fatores, como o deslocamento de postes, instalação de redes de drenagem e até mesmo as condições climáticas”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Projeto

A Smsurb iniciou os serviços na Vicente Monteggia no fim do ano passado. O projeto é uma alternativa à duplicação da via e servirá para melhorar o trânsito na região. O alargamento de 1,4 quilômetro ocorre entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá. Haverá uma faixa de deslocamento a mais em cada um dos sentidos no trecho que está sendo ampliado. Além do alargamento, que inclui o deslocamento de oito postes, estão sendo feitas melhorias no sistema de drenagem e a instalação de cordões de meio-fio.

