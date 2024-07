Acontece Iniciativa oferece mentoria gratuita a empresas gaúchas afetadas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ação do Ecossistema Inova e da Associação dos Conselheiros TrendsInnovation reuniu 105 mentores para oferecer orientação gratuita a empresários do estado. Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o intuito de auxiliar na retomada das empresas gaúchas impactadas pelos eventos climáticos recentes no Rio Grande do Sul, uma ação do Ecossistema Inova e da Associação dos Conselheiros TrendsInnovation reuniu 105 mentores para oferecer orientação gratuita a empresários do estado. A iniciativa é aberta para qualquer companhia interessada, independentemente do porte ou da área de atuação.

Sem custos para os participantes, o projeto oferece mentoria com profissionais gabaritados de todo o Brasil e de diversas áreas do conhecimento, como Marketing, Vendas, Logística, Produção, Impostos e Direito, aponta o CEO do Ecossistema Inova, Marcelo Veras. “Cada um dos mentores voluntários está disposto a ceder todo o seu conhecimento e seu tempo para estar junto dos empresários gaúchos que precisam de ajuda”, ressaltou.

As empresas atuantes no Rio Grande do Sul interessadas em receber orientações em uma ou mais áreas devem fazer a solicitação através do formulário: inovabs.com.br/mentoriaRS. Antes de preencher o documento, é preciso escolher o mentor na lista disponibilizada pelos organizadores. As submissões não têm prazo limite, e o projeto deve seguir por tempo indeterminado enquanto houver demanda.

A ação de mentoria inclui cinco encontros virtuais com uma hora de duração, de acordo com a disponibilidade do mentor selecionado e da empresa interessada, e busca ajudar na superação e solução de dores e desafios dos negócios mentorados, gerando impacto positivo na reconstrução dos negócios no RS.

“Quem não está no Rio Grande do Sul vive aquela angústia de se sentir, às vezes, impotente. A gente tenta ajudar como podemos, e o apoio com conhecimento pode ajudar bastante”, declarou o CEO do do Ecossistema Inova sobre a ação.

A ideia

De acordo com Marcelo, a inspiração para o projeto surgiu há mais ou menos três semanas, durante o encerramento de uma das turmas do Programa de Certificação de Conselheiros da Inova Business School, quando também estava presente Gillian Borges de Carvalho, a presidente da associação dos ex-alunos do curso – a Conselheiros TrendsInnovation.

Na turma formanda, os dois gaúchos participantes compartilharam a necessidade que sentiram de apoio de capital intelectual ao estado, para ajudar na retomada de empresas gaúchas. “A gente sabe que tem muita gente vivendo esses dois dramas: o drama pessoal, que todos passaram, e o drama profissional, dos negócios. Então ter alguém ali para ouvir, dar uma luz, ajudar a fazer uma ponte, fechar um negócio, para renegociar alguma coisa é essencial. Então a gente montou esse time para dar esse apoio”, contou Marcelo.

Sobre o Ecossistema Inova

O Ecossistema Inova é uma entidade fundada há 16 anos por Marcelo Veras e seu sócio Luis Rasquilha. Baseada no tripé futuro, tendências e inovação, a empresa possui sete frentes de negócio, incluindo consultoria de estratégia, pesquisas sobre tendências globais, editora e escola.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/iniciativa-mentoria-gratuita-empresas-gauchas/

Iniciativa oferece mentoria gratuita a empresas gaúchas afetadas pelas enchentes

2024-07-02