Porto Alegre Iniciativas desenvolvidas em Porto Alegre são finalistas em premiação nacional

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mediadores fazem o primeiro contato com o usuário imigrante ou a mediação entre ele e o profissional Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS 27/10/2021 A rede de saúde de Porto Alegre terá o auxílio de mediadores interculturais haitianos e senegaleses no atendimento de imigrantes. A iniciativa é inédita foi lançada nesta quarta-feira, 27, às 14h, com o primeiro atendimento na Unidade de Saúde Cohab Cavalhada (rua Paulo Maciel, 220, bairro Cohab). O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com o projeto é facilitar o acesso às unidades de saúde e demais serviços, reduzindo a barreira linguística e cultural. Os mediadores interculturais irão desenvolver um trabalho que transcende a simples tradução, decodificando não apenas termos entre nacionalidades, mas culturas e hábitos dos cuidados em saúde entre nações. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas ações desenvolvidas em Porto Alegre a ficaram entre as 12 finalistas do Prêmio APS Forte no SUS: integralidade no cuidado, iniciativa do Ministério da Saúde e da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil) que reconhece experiências inovadoras na Atenção Primária. Os dois projetos selecionados foram Mediadores Interculturais e Horta Escolar, do vasinho ao pomar, da SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

Os finalistas concorreram com um total de 1.151 práticas desenvolvidas por trabalhadores da APS de todo o país inscritos na terceira edição do prêmio. Dessas, foram habilitadas 886 experiências e 166 classificadas para a segunda etapa de avaliação.

Conforme a diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer, a seleção é um reconhecimento importante do trabalho desenvolvido na Capital. “Ficamos muito contentes, pois das 12 finalistas classificadas, duas iniciativas são das nossas equipes, refletindo o trabalho intersetorial para promover a equidade e oferecer uma saúde diferenciada à população”, destaca.

As duas experiências serão apresentadas em lives nos dias 17 e 31 de março, ambas a partir das 17h, com transmissão no canal do YouTube do Portal da Inovação na Gestão do SUS. O resultado final será divulgado em evento no dia 7 de abril, na Opas, em Brasília.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre