Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

O evento gratuito, que teve sua última edição presencial em 2019, retoma com grandes nomes e diversas atividades na programação. Foto: O Sul Foto: O Sul

Inovação, tecnologia e educação serão os três principais pilares da edição de 2022 do Experience Senac. O evento, que já trouxe grandes nomes da educação e teve suas duas últimas edições no formato on-line, volta presencial e promete dois dias intensos de atividades e talks em 17 e 18 de novembro. Guilhermina Abreu, co-fundadora e CEO do Embaixadores da Educação; Felipe Anghinoni, fundador da Perestroika e Sputnik, e Rafa Rafuagi, MC do grupo de Rap Rafuagi, fundador da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e Membro do Comitê Gaúcho Impulsor do HeForShe (Eles Por Elas) da ONU Mulheres, serão alguns dos palestrantes que compartilharão suas experiências durante o encontro.

Para o diretor do Senac-RS, José Paulo da Rosa, eventos como este corroboram o compromisso da instituição com a educação. “Qualificar para o mercado de trabalho está no nosso DNA. Por isso, esse tema é tão relevante e sempre deve ser o protagonista dos nossos debates e projetos. Todas as mudanças pelas quais passamos nos últimos anos, nos mostraram que devemos nos reinventar e que a educação, a tecnologia e a inovação precisam caminhar juntas. Não há futuro e desenvolvimento se não tivermos pessoas qualificadas e preparadas. E o Experience Senac é o momento para refletirmos, analisarmos e compartilharmos experiências por meio de grandes histórias e grandes pessoas”, comentou.

Este ano, o evento será realizado na Casa do Comércio Gaúcho, sede da Fecomércio-RS. Outra novidade é a volta da apresentação dos projetos dos alunos das escolas Senac no estado. Serão 35 projetos de estudantes de cursos livres, Técnicos, Ensino Médio e Superior, que apresentarão soluções para o comércio de bens, serviços e turismo. Além disso, os participantes também poderão desfrutar de um Espaço Gamer e de experiências no Metaverso. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.senacrs.com.br/experience.

