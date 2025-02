Rio Grande do Sul Inscrições abertas para a Seleção Pública para projetos de resiliência climática no RS

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

O período de inscrição vai até o dia 21 de março

Já estão abertas as inscrições para a seleção pública que irá selecionar iniciativas para aumentar e fortalecer a capacidade de resposta aos impactos dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Ao todo, serão destinados R$ 10 milhões para ações inovadoras que estão alinhadas com o conceito de SBN (Soluções Baseadas na Natureza).

A edição da Teia de Soluções – Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul foi motivada pelos desafios na reconstrução do estado após os impactos sofridos pelas enchentes que aconteceram no estado em maio de 2024.

Ela é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o RegeneraRS, a Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) e a Fundação Araucária, com apoio da SETI (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná).

O prazo para as inscrições vai até o dia 21 de março e podem ser feitas através do site: https://chamada.teiadesolucoes.com.br/

A iniciativa tem foco estratégico para fortalecer os municípios costeiros e as áreas impactadas pelas enchentes, as soluções que foram apresentadas devem atender a realidade do local e a um dos desafios propostos.

Todos os projetos terão entre 12 e 24 meses para serem executados a partir da finalização da chamada. O edital é destinado a diferentes setores da sociedade, como empresas, organizações da sociedade civil, terceiro setor, universidades, entre outros.

A participação na Chamada da Teia de Soluções é gratuita. As iniciativas inscritas serão analisadas por especialistas e por um comitê formado por representantes indicados pelas instituições organizadores. As melhores serão escolhidas e seguirão para uma etapa de detalhamento da proposta. Depois, passarão por uma análise final, onde concorrerão ao apoio financeiro. O resultado final das propostas apoiadas está previsto para julho de 2025.

