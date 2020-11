Esporte Inscrições para 2º Mountain Bike Sesc Osório vão até 18 de novembro

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Mountain Bike Sesc Osório 2019. (Foto: Divulgação/ Carlos Macedo)

Faltam apenas dois dias para o fim das inscrições da 2ª edição do Mountain Bike Sesc Osório. Os interessados têm até esta quarta-feira (18) para acessar o site e garantir a vaga. A prova está marcada para o próximo domingo (22), com saída do Centro de Osório, no litoral gaúcho.

Ao todo, serão dez categorias para a disputa masculina e quatro para a feminina, incluindo portadores de necessidades especiais e idosos. O valor da inscrição é de R$ 60 para clientes do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 75 para o público em geral. Também há a possibilidade de realizar o trajeto gratuitamente como forma de passeio ciclístico.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento vai contar com cuidados especiais, como a largada fracionada em pequenos grupos, a partir das 7h, no Largo dos Estudantes. Além disso, antes de começar a disputa, todos os atletas terão a temperatura verificada.

2º Mountain Bike Sesc Osório

Entrega do kit atleta:

Data: 21/11 (sábado)

Horário: das 15h às 18h

Local: Largo dos Estudantes (Tv. do Largo dos Estudantes – Centro)

Data: 22/11 (domingo)

Horário da largada: 7h

Local: Largo dos Estudantes (Tv. do Largo dos Estudantes – Centro)

Inscrições e regulamento: clique aqui

