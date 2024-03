Acontece Inscrições para a New Balance 42K Porto Alegre chegam na reta final

Por Redação O Sul | 18 de março de 2024

Prova de corrida na capital gaúcha acontecerá no dia 28 de abril. Foto: Marcio Rodrigues Foto: Marcio Rodrigues

Com largada no dia 28 de abril, a New Balance 42K Porto Alegre vai reunir cerca de 7 mil corredores nas ruas da capital gaúcha. Ainda restam inscrições para as quatro distâncias da programação (5k, 10k, 21k e 42k), mas em números limitados. A prova na capital gaúcha oferece uma das maiores premiações em corrida de rua do país, com R$190 mil no total.

Os kits podem ser adquiridos no site oficial e já estão no terceiro e último lote, com valores de R$235,00 + taxas, para as distâncias de 5k e 10k, e R$265,00 + taxas, para a meia maratona (21k) e maratona (42k).

Com o objetivo de se tornar uma das principais provas do calendário nacional, a New Balance 42K Porto Alegre promete ser a mais rápida do Brasil, atraindo não só os principais atletas de elite, mas também os milhares de apaixonados por corrida em busca de atingir seus recordes pessoais.

Com somente 19 metros de ganho de elevação, em trajeto plano que percorrerá a região central e as margens do Lago Guaíba, a maratona largará no Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha, e passará por regiões e pontos importantes da capital gaúcha, como o Centro Histórico, o Mercado Público, o Monumento ao Laçador, o Cais do Porto, o Monumento aos Açorianos, o Ginásio Tesourinha, o Estádio Beira-Rio, entre outros. A chegada acontecerá no bairro Golden Lake, onde também será a largada e término da meia maratona e das provas de 10K e 5K.

Com um trajeto mais rápido, se o vencedor da prova quebrar as melhores marcas já estabelecidas na história das maratonas do país, haverá um bônus de R$100 mil (oferecimento KTO). Além disso, se a quebra do recorde for feita por um atleta brasileiro, haverá mais um prêmio extra no valor de R$80 mil. Caso o feito seja atingido em ambas as categorias masculina e feminina, os valores serão divididos ao meio. Os tempos de referência foram estabelecidos pelo brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2011, (2h11m19s) e pela queniana Rumokol Chepkanam, em 2012 (2h31m21s).

A base da New Balance 42K Porto Alegre, no bairro Golden Lake, contará com uma Expo com diversas atrações, entre elas palestras sobre corrida e uma loja especial da New Balance, onde os corredores poderão experimentar e comprar itens da linha de performance da marca.

Além do espaço para venda e exposição de produtos, a New Balance estará no kit do corredor. A camiseta oficial da New Balance 42K Porto Alegre foi desenvolvida pela marca exclusivamente para a prova em poliamida com tecnologia dry, para facilitar a transpiração e proporcionar secagem rápida. O kit também contará com um par de meias personalizadas da New Balance, além de número de peito e medalha de participação.

Em Porto Alegre, a New Balance terá como foco estimular cada vez mais a presença das pessoas no universo da corrida de rua, independentemente das características de cada indivíduo. Este é o conceito por trás da campanha global Run Your Way da marca e também das provas patrocinadas ou promovidas pela New Balance no Brasil e no exterior. Entre elas estão duas das principais Majors do calendário internacional (Maratonas de Nova York e Londres) e as provas nacionais New Balance 42K Porto Alegre e New Balance 15K São Paulo.

