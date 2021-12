Rio Grande do Sul Inscrições para concurso público da Secretaria de Planejamento do RS são prorrogadas até 4 de janeiro

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

São oferecidas 656 vagas que exigem ensino superior Foto: Divulgação

Foram prorrogadas até 4 de janeiro as inscrições para o concurso público aberto no dia 26 de novembro pela SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) do RS.

As 656 vagas, todas para cargos que exigem ensino superior, estão divididas em seis editais. Os documentos contemplam as seguintes áreas: gestão e políticas públicas; infraestrutura; tecnologia da informação; recursos naturais, agricultura e pecuária; saúde ocupacional e perícia médica; e assuntos culturais e educacionais.

Com taxa de R$ 211,22, as inscrições para uma das 55 funções diferentes devem ser feitas pelo site da Fundatec, organizadora do concurso. Há 84 vagas destinadas a pessoas com deficiência e 103 para negros ou pardos.

Para a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 3.370,02 + R$ 1.462,36 (gratificação de estímulo técnico), podendo ser acrescida de outras gratificações conforme o local de exercício/atividade, com possibilidade de remuneração total de até R$ 7.407,65.

A estimativa é de que a seleção seja realizada em 13 de fevereiro, em Porto Alegre, incluindo duas provas: redação e teórico-objetiva, com 60 questões divididas em Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico e Matemático (6), Legislação (14) e Conhecimentos Específicos (30). Após a homologação, o concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. A chamada dos aprovados ocorrerá conforme as necessidades do governo estadual.

