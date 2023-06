Brasil Inscrições para o Enem já estão abertas e podem ser feitas até o dia 16 deste mês

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano foram abertas nesta segunda-feira (5) e podem ser feitas até o dia 16 deste mês.

Os estudantes interessados em realizar as provas devem acessar a Página do Participante. A taxa de inscrição custa R$ 85 e precisa ser paga até o dia 21 via boleto, Pix ou cartão de crédito. Os estudantes que conseguiram a isenção da taxa também precisam se inscrever no exame.

As provas ocorrerão nos dias 5 e 12 de novembro. Os resultados do exame serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.

O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. O exame é utilizado como critério de seleção por instituições públicas e privadas, além de ser um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil.

Não há como se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), no Prouni (Programa Universidade Para Todos) e no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) sem ter feito o Enem.

