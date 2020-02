Brasil Inscrições para o Fies estão abertas

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Os candidatos devem se inscrever até 12 de fevereiro Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Os candidatos devem se inscrever até 12 de fevereiro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Foram abertas nesta quarta-feira (05) as inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil) do primeiro semestre deste ano. Para participar, os interessados devem acessar a página do fundo na internet.

As inscrições prosseguem até o dia 12 de fevereiro. O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas.

O programa é dividido em duas modalidades. Na primeira, o fundo oferece o financiamento com juro zero para os estudantes que tiverem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

A segunda, chamada P-Fies, é direcionada a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.

De acordo com o Ministério da Educação, serão ofertados 70 mil contratos na primeira modalidade e para a segunda não há limite de vagas.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário