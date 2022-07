Brasil Inscrições para o Programa Universidade Para Todos começam na segunda-feira

O Prouni oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, em universidades privadas

Começa na segunda-feira (1º) o período de inscrições para a edição do segundo semestre deste ano do Prouni (Programa Universidade Para Todos). O prazo prossegue até 4 de agosto.

Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais, de 50%, ou integrais em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação nem ter participado como treineiro.

Segundo o edital do ProUni, o resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível no site do programa e será constituído de duas chamadas sucessivas. A primeira chamada ocorrerá no dia 8 de agosto, e a segunda, no dia 22.

O Prouni oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior privadas. O público-alvo do programa são os estudantes sem diploma de nível superior e professores de escolas públicas.

