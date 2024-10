Economia INSS: calendário de pagamentos de outubro inicia nesta sexta

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Os beneficiários devem ficar atentos para receberem seus salários de acordo com o cronograma estabelecido pelo INSS. (Foto: Reprodução)

Os depósitos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) referentes ao mês de outubro iniciam nesta sexta-feira (25). Os beneficiários devem ficar atentos para receberem seus salários de acordo com o cronograma estabelecido pelo INSS, que tem uma ordem baseada em número de benefício e a renda de cada pessoa. Primeiro recebem os beneficiários que ganham um salário mínimo. As datas correspondentes a outubro seguem até a primeira semana de novembro. Em seguida, você consegue verificar todas as datas de pagamento de outubro.

Uma informação essencial para saber o dia em que o beneficiário do INSS vai receber o salário do INSS é o número de benefício, pois o cronograma é de acordo com o dígito final. Este número é uma sequência de 10 dígitos, criado como uma identificação.

O beneficiário recebe esse número assim que concedido o benefício, o que o diferencia dos demais. Por exemplo, o número 123.456.789-0, tem como dígito final o 9, pois desconsidera-se o dígito após o traço.

Em outubro, as datas de pagamento são as seguintes para quem recebe um salário-mínimo: número final 1: 25 de outubro; final 2: 28 de outubro; final 3: 29 de outubro; final 4: 30 de outubro; final 5: 31 de outubro; final 6: 01 de novembro; final 7: 04 de novembro; final 8: 05 de novembro; final 9: 06 de novembro e final 0: 07 de novembro.

Já para quem recebe mais de um salário mínimo, as datas são as seguintes: finais 1 e 6: 01 de novembro; finais 2 e 7: 04 de novembro; finais 3 e 8: 05 de novembro; finais 4 e 9: 06 de novembro e finais 5 e 0: 07 de novembro.

Os beneficiários do INSS podem descobrir o seu número de benefício na carta de concessão, pelo Meu INSS, ligando para o número 135 ou indo até uma agência do INSS.

Pregão da folha

Em outra frente, o INSS está realizando o pregão da folha de pagamentos. O processo licitatório vai estabelecer ordem de preferência entre as instituições financeiras participantes, que vão fazer os pagamentos dos benefícios concedidos no período de 2025 a 2029. Na quarta-feira (23), foi iniciada a fase de lances, com a conclusão da disputa para três lotes. Já na manhã dessa quinta-feira (24), foi realizada a disputa de outros sete lotes. O pregão ocorre na sede da Superintendência Regional Sudeste I do INSS, em São Paulo.

O pregão presencial é uma das modalidades de licitação e foi aberto na terça-feira (22) com o credenciamento das instituições financeiras participantes, a abertura dos envelopes com as propostas iniciais e o sorteio da ordem dos lances para todos os lotes. Depois disso, a sessão foi suspensa e retomada na quarta-feira com a fase de lances.

Na fase de lances, as instituições financeiras podem apresentar valores maiores que aqueles apresentados na proposta. Na quarta (23), as instituições financeiras finalizaram os lances de três lotes, abrangendo regiões de vários estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já na manhã dessa quinta-feira (24), os sete lotes que tiveram a fase de lances concluída contemplam regiões dos Estados de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Ao todo, o pregão inclui 26 lotes. Cada um deles abrange diferentes microrregiões agrupadas geograficamente para a concessão de benefícios. O Estado de São Paulo, por exemplo, foi dividido em regiões menores e está distribuído em quatro diferentes lotes.

O pregão segue pelos próximos dias até a conclusão da fase de lances para todos os lotes. As informações são do jornal O Dia e do INSS.

