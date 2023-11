Brasil INSS divulga lista de benefícios previdenciários para homens

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Benefícios previdenciários são direcionados aos homens em tratamento de câncer. (Foto: Divulgação)

Enquanto o mês de Novembro Azul desenha-se no calendário, destacando a importância da conscientização sobre o câncer de próstata, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emerge como um aliado fundamental. Neste contexto, a instituição oferece dois benefícios previdenciários direcionados aos homens em tratamento, e a boa notícia é que ambos podem ser solicitados de maneira remota, sem a necessidade de deslocamentos.

O que chama a atenção é que, em um desses benefícios, não é imprescindível ser contribuinte do instituto para usufruir do suporte oferecido. À medida que exploramos os detalhes desses benefícios, abrimos uma porta para a compreensão mais aprofundada de como o INSS se torna um parceiro essencial na jornada contra uma das principais causas de adoecimento entre os homens no Brasil, conforme aponta o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

O câncer de próstata é a segunda neoplasia maligna de maior incidência entre os homens no país, sendo que até 2025 há previsão de que 70% dos diagnósticos ocorram nas regiões Sul e Sudeste.

Benefícios específicos

À medida que os homens enfrentam desafios no âmbito do tratamento do câncer de próstata, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) surge como um pilar crucial, oferecendo suporte por meio de benefícios específicos. Dois desses benefícios destacam-se como recursos valiosos para aqueles que buscam amparo durante esse período delicado.

O primeiro é o Benefício por Incapacidade Temporária, popularmente conhecido como auxílio-doença. Destinado aos trabalhadores temporariamente impossibilitados de desempenhar suas funções habituais, esse benefício exige a condição de contribuinte para ser acessado. É uma rede de segurança financeira para aqueles que, temporariamente, veem-se afastados de suas atividades profissionais devido ao tratamento.

Outra alternativa oferecida pelo INSS é o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Diferentemente do primeiro, o BPC está voltado para pessoas de baixa renda ou com deficiência de longo prazo, especialmente aquelas com mais de 65 anos. O destaque aqui reside no fato de que, para ter acesso a esse benefício, não é necessário ser contribuinte da Previdência Social, aliviando a pressão financeira para aqueles que enfrentam desafios significativos de saúde.

Vale ressaltar que, no contexto da aposentadoria por invalidez, essa concessão geralmente ocorre após o período de auxílio-doença, através de uma rigorosa perícia médica que atesta a necessidade desse suporte continuado. O INSS, ao proporcionar esses benefícios, assume um papel essencial na salvaguarda financeira e no apoio necessário para que homens em tratamento possam focar integralmente em sua recuperação, sem se preocupar com o impacto econômico.

Adicional de 25%

O INSS ainda orientou os homens que estão afastados do trabalho sobre o direito ao pedido de adicional de 25% sobre os seus salários. Esse valor bônus pode ser solicitado quando a doença chega em um estágio que há necessidade de que o adoecido conte com a ajuda de uma outra pessoa para atividades diárias.

Por exemplo, para tomar banho, se alimentar, se vestir, caminhar, e etc. Neste caso, sendo necessária a presença de um cuidador o INSS garante o aumento de salário para lidar com os custos deste profissional.

O Instituto ainda orienta que todos os benefícios podem ser solicitados via aplicativo, ou ligando para a Central de Atendimento número 135.

2023-11-15