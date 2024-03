No momento em que o Ministério do Planejamento busca a revisão de gastos e o Ministério da Fazenda tenta zerar o déficit público, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prepara um pacote de medidas com potencial para gerar uma economia de pelo menos R$ 10 bilhões neste ano, informou o presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto.

Estão na mira do pente-fino o auxílio-doença, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e o seguro defeso, destinado a pescadores artesanais. Também fazem parte da lista a ampliação do chamado Atestmed, que permite obter o auxílio-doença nos afastamentos de até 180 dias com base em atestado sem necessidade de perícia médica, e a nomeação de servidores concursados.

A revisão vai começar pelo BPC. Será feito um balanço para que alguns benefícios considerados “consolidados”, como os casos de dependentes com autismo, por exemplo, não precisem passar por revisão.