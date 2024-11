Economia INSS lança força-tarefa para beneficiários do BPC; saiba como ser atendido

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

A medida visa auxiliar cidadãos que não atualizaram seu CadÚnico e tiveram benefícios suspensos.(Foto: Divulgação)

O INSS anunciou a criação de uma força-tarefa para atender beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que tiveram seus pagamentos bloqueados. A medida, coordenada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, visa auxiliar cidadãos que não atualizaram seu CadÚnico e enfrentam suspensão do benefício. A reativação do pagamento ocorre em até 72 horas após o registro na agência, porém, para efetivar o desbloqueio, é necessária a atualização do CadÚnico no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) local.

Para enfrentar a crescente demanda nas Agências da Previdência Social, o INSS lançou uma força-tarefa para atender beneficiários do BPC que tiveram seus benefícios bloqueados por falta de inscrição ou atualização do CadÚnico. A medida surge após uma grande procura nas agências, destacando a urgência na reativação desse benefício, essencial para a sobrevivência de muitas famílias em situação de vulnerabilidade.

A decisão foi tomada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que enfatizaram o compromisso com o atendimento de qualidade a essa população. Beneficiários que buscam auxílio nas agências poderão garantir o desbloqueio temporário em até 72 horas, enquanto concluem o processo de atualização no Cras do município.

Tramitação

A operação foi oficializada pela Portaria PRES/DIRBEN/INSS nº 106, direcionada aos servidores do INSS, publicada nesta sexta-feira. O reforço no atendimento presencial deve durar 90 dias, com o apoio de servidores das Centrais de Análise de Benefícios (Ceabs), que serão convocados para reforçar o atendimento nas unidades onde o fluxo de beneficiários é maior.

Desde agosto, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) revisa aproximadamente 1,25 milhão de benefícios, incluindo aqueles sem inscrição recente no CadÚnico. Para verificar se há pendências, o beneficiário pode acessar o aplicativo Meu INSS, utilizando o CPF para checar a necessidade de atualização cadastral.

Beneficiários em municípios em situação de calamidade no Rio Grande do Sul estão temporariamente isentos da atualização. Em outras localidades, aqueles que não regularizarem o cadastro, terão o pagamento suspenso.

