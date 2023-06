Brasil INSS lança projeto-piloto para reduzir número de perícias canceladas

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Cancelamento acontece por não comparecimento dos segurados às agências da Previdência Social nas datas agendadas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Cancelamento acontece por não comparecimento dos segurados às agências da Previdência Social nas datas agendadas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou um projeto-piloto para tentar reduzir a quantidade de perícias médicas canceladas.

Conforme o INSS, os cancelamentos acontecem por não comparecimento dos segurados às agências da Previdência Social nas datas agendadas.

Durante o período de testes, atendentes da central telefônica 135, que fica localizada no município de Caruaru, Pernambuco, farão contato com os beneficiários para confirmar a presença no dia e no horário marcados. Haverá também, durante o contato, a possibilidade de já remarcar a data do exame.

Se a experiência apresentar bons resultados, a ideia do INSS é estender esse trabalho a todo o Brasil. De acordo com os cálculos da Previdência Social, o ganho potencial estimado é de até 20% sobre o total de agendamentos.

A ação será direcionada às unidades com os mais altos índices de não comparecimento.

O projeto-piloto vai contar com 50 atendentes do call center de Caruaru para fazer as confirmações ou reagendamentos. As ligações serão feitas entre 8h e 18h.

“Cada operador livre fará as chamadas conforme demanda”, explicou o ministério da Previdência Social, acrescentando que, em média, cada operador atende a 75 ligações por dia.

Ainda de acordo com o ministério, os atendentes já estão sendo treinados e serão acompanhados por dois meses. Os profissionais vão seguir um um script padronizado para melhorar o fluxo de atendimento.

Mutirão já começou

O INSS deu início no fim de semana (dias 3 e 4), também em Caruaru, ao mutirão de atendimento de segurados que precisam de avaliação social e perícia médica.

O objetivo é tentar desafogar a fila de Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), com foco em pessoas com deficiência.

Ainda de acordo com o INSS, servidores e peritos médicos também ocupam as nas agências durante os mutirões para dar informações aos segurados, assim como realizar exames médicos, solucionar dificuldades de acesso e concluir processos.

A previsão do órgão era de realizar 322 avaliações em Caruraru, inclusive à distância, com a participação de 24 assistentes sociais dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Alagoas, Piauí, e Minas Gerais e peritos médicos federais.

Segundo o INSS, a ideia é reduzir o estoque de requerimentos principalmente no Norte e no Nordeste do país, onde a fila de espera pela concessão é maior.

Mas haverá ações também em outras regiões do país, sempre nos fins de semana.

Datas de outros mutirões

Manaus (AM) – 17 e 18 de junho

Imperatriz (MA) – 24 e 25 de junho

Montes Claros (MG) – 1° e 2 de julho

2023-06-05