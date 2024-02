Brasil INSS libera aposentados a pegarem empréstimo maior; especialistas fazem alerta sobre pressão de familiares

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Que ganha um salário mínimo poderá pegar adicional equivalente a R$ 32,20 mensais. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A margem do consignado foi atualizada, e os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem pegar empréstimo com valor maior. Os beneficiários já podem conferir a nova margem pelo Meu INSS, no site ou aplicativo. O limite varia de acordo com a renda do segurado.

Para quem recebe um salário mínimo, o valor máximo do benefício que pode ser comprometido com o pagamento das parcelas vai de R$ 462 para R$ 494,20, neste ano. Ou seja, quem já tem o limite comprometido, pode pegar o equivalente a R$ 32,20 a mais mensais.

O consignado para aposentados e pensionistas do INSS tem os menores juros do mercado, já que as parcelas são descontadas diretamente do benefício, o que dá garantia à instituição financeira de que o dinheiro emprestado será devolvido. O empréstimo pode ser pago em até 84 meses (sete anos).

Atualmente, o teto para o empréstimo consignado convencional é de 1,76% ao mês. Nas operações de cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima de juros é de 2,61% ao mês.

Pelas regras atuais, o aposentado ou pensionista do INSS pode comprometer até 45% do benefício, sendo 35% para empréstimo pessoal consignado, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão consignado de benefício.

Com a atualização da margem do empréstimo consignado em razão da correção das aposentadorias e pensões, o assédio das financeiras se intensifica, segundo o coordenador geral do Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindinapi-ES), Jânio Araújo.

Para evitar o assédio de bancos e instituições financeiras, o INSS bloqueia todo benefício novo para a contratação de empréstimos por 90 dias, contatos a partir da data da concessão. Após este prazo, o segurado pode solicitar que a operação seja liberada por meio do Meu INSS ou pelo número 135.

O economista Sebastião Demuner destacou que esta época de início de ano é um bom período para que os aposentados possam fazer um planejamento econômico-financeiro para, por exemplo, não pegarem um empréstimo sem necessidade.

“Sempre falo que se já tem as contas comprometidas em 30% do total da renda, já está em perigo, então tem que se organizar, juntar a família e conversar sobre como manter esse equilíbrio”.

Margens

As margens para utilização do empréstimo consignado, aquele com desconto em folha, estão atualizadas. Para quem recebe um salário mínimo, o valor máximo do benefício que pode ser comprometido com o pagamento das parcelas do empréstimo consignado passa de R$ 462 para R$ 494,20, neste ano.

Para aposentados que recebem o teto do INSS, atualmente de R$ 7.786,01, o valor máximo que pode ser comprometido mensalmente com empréstimo de R$ 2.725,10.

O limite para o empréstimo caiu de 1,80% para 1,76%. Para as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,67% para 2,61%. Em um ano, as taxas acumulam queda de 17,7%.

